Bei den Bayreuther Festspielen ist Tradition eine wichtige Währung. In diesem Jahr aber weicht das Festival von einer seit Jahrzehnten geübten Praxis ab. Im Mittelpunkt der Änderung steht der hannoversche Dirigent Cornelius Meister. Der 42-Jährige wird in diesem Jahr zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele am 25. Juli eine neue Produktion von „Tristan und Isolde“ leiten. Regisseur Roland Schwab wird die Oper inszenieren.

Mit dieser Ankündigung haben die Festspiele für eine Überraschung gesorgt. Denn in diesem Sommer soll auch der schon für 2020 geplante neue „Ring“ gezeigt werden, den Regisseur Valentin Schwarz und Dirigent Pietari Inkinen neu einstudieren. Der „Ring“-Zyklus besteht aus vier einzelnen Opern. Dass zusätzlich zur Premiere der Tetralogie eine weitere Neuproduktion gezeigt wird, hat es in der Geschichte der Festspiele bislang nicht gegeben.

„Tristan“ könnte Lücken füllen

Grund für das ungewöhnlich üppige Programm in diesem Sommer ist die Pandemie: „Im Falle eines Infektionsgeschehens soll der Spielbetrieb dennoch aufrechterhalten werden“, teilten die Festspiele mit. Der neue „Tristan“ könnte demnach helfen, mögliche Lücken im Spielplan des Festivals zu schließen.

Denn mit dem „Holländer“, dem „Tannhäuser“ und dem „Lohengrin“ stehen ansonsten drei große Choropern auf dem Programm, die womöglich nicht gespielt werden können, falls die Pandemie im Sommer wieder Fahrt aufnehmen würde. „Die Besonderheit zweier Neuproduktionen liegt darin begründet, dass die Corona-Situation auch für den Chor der Bayreuther Festspiele ein erhöhtes Risiko birgt“, heißt es.

Im Rausch der Akustik

Für Meister, der seit 2018 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart ist, kommt es so zu seinem erste Auftritt unter eigener Verantwortung in Bayreuth. 2004 war er dort Assistent von Pierre Boulez bei einer Neuproduktion des „Parsifal“ – damals war er noch als Zweiter Kapellmeister an der Staatsoper Hannover engagiert. Und schon während der Ausbildung in seiner Geburtsstadt – Meister hat unter anderem Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue an der hannoverschen Musikschule studiert – war er als Stipendiat bei den Festspielen zu Gast.

„Seit ich zum ersten Mal den Rausch der Bayreuther Akustik erlebt habe, war es mein Traum, hier einmal selbst zu dirigieren“, sagt Meister über diese Zeit. „Frecherweise habe ich mich damals, als 18-Jähriger, bei einer Führung durchs Festspielhaus auf den Dirigentenstuhl im Orchestergraben gesetzt.“ Dass sein Traum nun mit „Tristan“ wahr wird, erfülle ihn mit „Dankbarkeit und Vorfreude“.

Im vergangenen Jahr gab es bei den Festspielen ein eingeschränktes Programm – und relativ wenige Besucher: Das Festspielhaus durfte nur zur Hälfte besetzt werden. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter in der Zeit vom 25. Juli bis zum 1. September wieder auf ein vollen Haus. Der Vorverkauf hat aber noch nicht begonnen.

Cornelius Meister dirigiert am 15. Mai um 11.30 Uhr und um 18 Uhr zwei „Klassik-Extra“-Konzerte bei der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal. Auf dem Programm steht Alexander Zemlinskys Orchesterfantasie „Die Meerjungfrau“.

Von Stefan Arndt und Britta Schultejans