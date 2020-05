Corona-Absage: „Star Dust – From Bach to Bowie“ kommt nicht ins Opernhaus

Hannover

Kein Bowie-Tanz im Opernhaus. Das Gastspiel des Complexions Contemporary Ballet ist abgesagt. Eigentlich sollte vom 14. bis 19. Juli 2020 im Opernhaus Hannover als Gastspiel in den Theaterferien die Show „Stardust – From Bach to Bowie“ zu sehen sein. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie nun ersatzlos abgesagt. Der Eintrittspreis wird erstattet. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

„Star Dust – From Bach to Bowie“ ist eine Hommage an die Pop-Ikone David Bowie. Das Complexions Contemporary Ballet wurde 1994 in New York von Dwight Rhoden und Desmond Richardson gegründet und trat seitdem in mehr als 20 Ländern auf. Ihr Deutschland-Debüt gab die Company im vergangenen Jahr am Deutschen Theater München.

Sehen Sie hier Ausschnitte aus der Performance, die leider ausfallen muss.

