Die Schutzmaßnahmen haben nicht gereicht. An der Staatsoper ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im künstlerischen Bereich haben sich infiziert. PCR-Tests haben die Ergebnisse der Schnelltests bestätigt. Die Oper hat alle Veranstaltungen bis Sonntag, 12. Dezember, abgesagt.

„Für uns hat die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen oberste Priorität“, sagte Opernintendantin Laura Berman – darum sei die einwöchige Schließung zwar ein weitreichender, aber notwendiger und sinnvoller Schritt. „Wir wünschen allen gute Besserung und bitten unser Publikum für die ausfallenden Vorstellungen um Verständnis.“

Unterschiedliche Corona-Regeln

Wie konnte es zu dem Corona-Ausbruch an der Staatsoper kommen? Noch sind die Verantwortlichen ratlos. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich trotz doppeltem Impfschutz und Einhaltung der weitreichenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen angesteckt, sagte Berman.

In den unterschiedlichen Bereichen des Staatstheaters gelten derzeit unterschiedliche Hygienekonzepte. In Werkstätten und Verwaltung gilt die für alle Betriebe übliche 3G-Regelung, im Zuschauerraum die erheblich strengere 2G-plus-Regel. Auf den Bühnen und im Probenbetrieb gibt es verschiedene Möglichkeiten: Wenn alle Beteiligten vollständig geimpft sind, kann unter 2G-Bedingungen ohne Abstände gearbeitet werden. Sind auch Ungeimpfte mit von der Partie, gelten Abstandsregeln oder die Verpflichtung zu engmaschigen PCR-Tests für sämtliche Mitwirkende.

Ein Problem: Gedränge auf der Bühne. Szene aus „Otello“ an der Staatsoper. Quelle: Sandra Then

Was folgt auf dem Ausbruch?

Problematisch war jetzt offenkundig die Arbeit unter 2G-Bedingungen. Betroffen sind vor allem Sängerinnen und Sänger aus dem Solistenensemble, bei Chor und Orchester sind derzeit keine weiteren Fälle bekannt. Wo genau und unter welchen Umständen der Ausbruch seinen Ursprung hat, ist aber noch nicht geklärt. Das soll in den kommenden Tagen geschehen. „Dann werden wir auch wissen, was das für Auswirkungen auf den künftigen Betrieb haben wird“, sagt Carsten Hausadel, der für das Corona-Konzept des Staatstheaters zuständig ist.

Möglich seien die Ausweitung des 2G-plus-Modells auch für die Proben oder insgesamt kleinere Produktionen. Es kann aber auch sein, dass der Ausbruch andere Gründe hat und keine Korrekturen nötig sind. Dass der Spiel- und Probenbetrieb für längere Zeit eingestellt werden müsste, hält Hausadel für unwahrscheinlich.

Diese Vorstellungen fallen aus Die Staatsoper bleibt bis Sonntag, 12. Dezember, geschlossen. Zu den abgesagten Vorstellungen gehören die für Sonnabend geplante Wiederaufnahme von „Carmen“, mehrere Aufführungen von „Hänsel und Gretel“ sowie ein Abend mit „Otello“. Betroffen ist auch das Projekt „Neun“ im Ballhof, bei dem Mitglieder des Staatsorchesters mit dem freien Solistenensemble Kaleidoskop zusammenarbeiten wollten. Alle Tickets, die für Vorstellungen in der Zeit vom 6. bis zum 12. Dezember gekauft wurden, werden automatisch storniert und in den kommenden Tagen als Gutschein erstattet. Vorstellungen des Schauspiels Hannover sind von der Absage nicht betroffen.

Um welche Virusvarianten es sich bei den Infektionen handelt, wird derzeit noch untersucht. Hausadel geht davon aus, dass es die derzeit allgemein vorherrschende Delta-Variante ist – natürlich würden die Proben aber auch auf die neue Omikron-Variante untersucht. Das Ensemble der Oper ist sehr international. Aber niemand der Beteiligten hat sich im Vorfeld der aktuellen Infektionen in Risikogebieten wie etwa Südafrika aufgehalten. „Es gibt derzeit generell keine große Reisetätigkeit bei unseren Sängerinnen und Sängern“, sagt Opernsprecherin Christiane Hein.

Kulturminister Björn Thümler: „Vorausschauendes Handeln“

Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler sagte, es sei richtig, die Vorstellungen für diese Woche abzusagen. Thümler begrüßte „das verantwortungsvolle und vorausschauende Handeln des Niedersächsischen Staatstheaters“ und mahnte: „Die Impfdurchbrüche zeigen, dass wir alle weiterhin vorsichtig sein müssen.“

Die Staatsoper ist nicht das erste Theater, das wegen einer Häufung von Corona-Fällen zeitweise schließen muss. Im November hat die Bayerische Staatsoper in München aus diesem Grund einige Vorstellungen abgesagt. Inzwischen wird dort wieder regulär gespielt.

Für das Schauspiel Hannover gilt das Hygienekonzept des Staatstheaters, das auch für die Oper gilt. Im Schauspiel bleibt nach dem Corona-Ausbruch an der Staatsoper der Spielbetrieb bestehen. Intendantin Sonja Anders sagt: „Wir arbeiten seit Beginn der Pandemie an der Optimierung unseres Schutzkonzeptes und halten uns dabei strikt an die entsprechenden Regelungen. Unser Hygienekatalog mit regelmäßigen Tests hat sich dementsprechend bewährt, wir haben in der Vergangenheit rechtzeitig Infektionsketten entdeckt und unterbrochen. Unsere Mitarbeiterschaft ist zu über 90 Prozent geimpft, und auch bei der Booster-Impfung sind wir sehr weit vorn. Trotzdem müssen wir auch in Zukunft aufmerksam bleiben und nachschärfen.“

Vier positiv Getestete am Schauspiel

In den vergangenen Monaten sollen im Schauspiel bei zwei Produktionen insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden seien. Die Personen konnten in Quarantäne geschickt werden, einen größeren Ausbruch gab es am Schauspiel nicht. Pressesprecher Nils Wendtland weist darauf hin, dass die Situation am Schauspiel etwas anders sei als in der Oper, weil man am Schauspiel nicht mit großen Kollektiven wie einem Orchester oder einem Chor arbeitet. Ein Ausbruch im Schauspiel könne daher eher begrenzt werden.

Das hausinterne Testkonzept bei der NDR Radiophilharmonie wurde im Dezember gerade noch einmal verschärft. Quelle: Axel Herzig

Bei der NDR Radiophilharmonie glaubt man nicht, dass der aktuelle Ausbruch an der Staatsoper nun Signalwirkung haben und andernorts zu Absagen führen werde. Das hausinterne Testkonzept beim Orchester wurde im Dezember gerade noch einmal verschärft: Dort werden inzwischen bei allen Mitwirkenden engmaschig PCR-Tests durchgeführt. Der Proben- und Konzertbetrieb läuft ansonsten normal weiter.

Von Stefan Arndt und Ronald Meyer-Arlt