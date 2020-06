Hannover

Wegen der Corona-Pandemie gab es in diesem Frühjahr erstmals seit zehn Jahren keine Kunstfestspiele in Herrenhausen. Ausfallen soll das Festival aber nicht: Große Teile des Programm wurden auf die Zeit vom 24. September bis zum 11. Oktober verlegt. Den Auftakt macht die Laser- und Klanginstallation, mit der der Künstler Robert Henke der Großen Fontaine in Herrenhausen zum 300. Geburtstag gratuliert. Das Bühnenprogramm startet mit einer Performance der Künstlerin und Choreografin Eszter Salamon. Sie zeigt am 25. September den neuesten, siebten Teil ihrer Werkserie „Monument“.

Vieles ist erhalten geblieben

Viele Höhepunkte des ursprünglichen Programms bleiben erhalten: Der Film „Beethoven Resurrection“, in dem die Regisseure Hugo Glendinning und Tilly Shiner den Geist des Komponisten auf eine Reise durch das London der Gegenwart schicken, soll am 26. September in der Sporthalle des Deutschen Hockey Clubs Hannover ( DHC) als Uraufführung mit Livemusik zu erleben sein. Die Gruppe Rimini Protokoll will ihr Tourettetheater „Chinchilla Arschloch, waswas“ am 3. Oktober ebenfalls in der Hockeyhalle zeigen.

Es gibt zudem eine Operninstallation im Ehrenhof vor dem Schloss Herrenhausen, die Musiktheater, Virtual Reality und bildende Kunst zu einer neuen Form vereinen will, und vier Gratiskonzerte im Festivalzelt. Das Fußballerballett „La Partida“ gehört zum sogenannten Open Sunday, bei dem es am 4. Oktober umsonst und draußen ein Programm in und um die Gärten herum gegeben soll. Insgesamt sind 30 Aufführungen und Konzerte geplant. Der Vorverkauf dafür startet Mitte August.

Nur Mahler wird verschoben

Lediglich die Aufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie wird auf das kommende Jahr verschoben. Das Stück hat den Beinamen „Sinfonie der Tausend“ – außer einem Orchester aus Musikern der NDR Radiophilharmonie und der Musikhochschule wären acht große hannoversche Chöre daran beteiligt gewesen. Es soll am 16. Mai 2021 im Kuppelsaal erklingen.

Von Stefan Arndt