Gitarrenschüler zu tätowieren und Hundewelpen musikalisch zu erziehen – das sei nach der neuesten Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen erlaubt, scherzt Andreas Hentschel auf Facebook. Etwa 1300 Musikschüler aus der Stadt besuchen normalerweise regelmäßig sein Music College Hannover. Seit dem Lockdown ist das nicht mehr möglich – obwohl andere Einrichtungen wie Friseure, Tattoostudios, Fahr- und Hundeschulen wieder öffnen dürfen. Der Chef des Music Colleges hat deshalb einen Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) geschrieben, in dem er das Ende des Lockdowns für Musikschulen fordert.

„Ich habe vergangene Woche versucht, geduldig abzuwarten. Das Ergebnis ist leider null“, sagt Andreas Hentschel, der auch Landesdelegierter Niedersachsen des Bundesverbandes der Freien Musikschulen ist. Jetzt habe er sich für den Brief entschieden, weil Musikunterricht „der einzige Kontakt zwischen zwei Menschen“ sei, der nach der neuesten Corona-Verordnung verboten bleibe.

Kein Verständnis für Corona-Lockdown

Hentschels hat kein Verständnis mehr für den Lockdown. „Alle Musikschüler sind an feste Terminvorgaben gebunden, es gibt eine lückenlose Dokumentation aller Adressen und Telefonnummern, die Umsetzung von Hygienevorschriften wurde über das vergangene Jahr ausgiebig erprobt und weiterentwickelt, die Abstandsgebote werden eingehalten, Wartebereiche wurden gesperrt, Lüftungs- und Desinfektionskonzepte wurden ebenfalls in der Vergangenheit bereits umgesetzt“, schreibt er in seinem Brief an Weil.

Außerdem komme es in Musikschulen zu wesentlich weniger Kontakten zwischen Menschen als „im Einzelhandel, den ohnehin geöffneten Supermärkten und den privaten Haushalten“. Warum also noch keine Öffnung für Musikschulen der Region in Sicht ist, versteht Hentschel nicht. Stattdessen befürchtet er schwerwiegende Folgen: Die weitere Schließung stelle in seinen Augen nicht nur eine Bedrohung für das Music College Hannover dar, sondern gefährde die Existenz aller Musikschulen. „Eine Nachrangigkeit des Bildungssektors gegenüber Dienstleistungen wie Kosmetik und Tattoos ist gesellschaftspolitisch nicht akzeptabel“, schreibt Hentschel.

