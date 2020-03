Hannover

Ein Leben lang hat Wolfgang Schröfel sich dafür eingesetzt, dass Menschen zusammenkommen und singen. Nun muss der Intendant der Chortage Hannover das Verstummen der Chöre organisieren. „Das wird auch unser Festival betreffen. Corona lässt uns keine andere Wahl. Selbst wenn es wie geplant im Juni möglich wäre, macht es keinen Sinn. Denn die Chöre können zurzeit nicht proben und sich vorbereiten,“ sagt er.

Man merkt seiner Stimme an, wie schwer es ihm fällt, die Chortage für dieses Jahr abzusagen. Die Entscheidung setzt auch ein Signal auch für die Kunstfestspiele Herrenhausen: Dass die Aufführung von Mahlers „Sinfonie der Tausend“ mit zahlreichen hannoverschen Chören unter Leitung von Ingo Metzmacher wie geplant Ende Mai im Kuppelsaal stattfinden wird, ist inzwischen auch kaum noch vorstellbar.

Volle Besetzung: Ingo Metzmacher leitet eine Aufführung des „Requiems“ von Hector Berlioz im Kuppelsaal – in diesem Jahr sollte dort die „Sinfonie der Tausend“ von Gustav Mahler gespielt werden. Quelle: Helge Krückeberg

Seit seinem 9. Lebensjahr singt Schröfel selbst im Chor. Das setzt sich auch während seiner Zeit bei der Bundeswehr fort, die er 2000 als Hauptmann verlässt. Dass man Chorsingen gut organisieren muss, damit es allen Sängerinnen und Sängern Freude bringt und Ziele erreicht werden, erkennt er schnell als Sänger im Kammerchor Herrenhausen.

Grand Seigneur des Chorgesangs

Bald war er dessen Vorsitzender. Seine organisatorischen und diplomatischen Fähigkeiten bringen ihm bis heute so viele nationale und internationale leitende Verbandsfunktionen ein, dass man Wolfgang Schröfel getrost als den Grand Seigneur des Chorgesangs bezeichnen kann. Auch in der aktuellen Krise geht er fürsorglich vor. „Jetzt bestätigt sich meine jahrelange Empfehlung, dass Chöre mit ihren Dirigentinnen und Dirigenten Verträge schließen sollen. Wo das geschah, gibt es jetzt auch keine ökonomischen Irritationen für die freiberuflich arbeitenden Chorleiter.“

„Die Chöre können zurzeit nicht proben und sich vorbereiten“: Wolfgang Schröfel, Intendant der Chortage Herrenhausen. Quelle: Alexander Körner

Üben am Computer

Für Julia Jungnickel ist das selbstverständlich. Sie ist Vorsitzende der Kleefelder Chorgemeinschaft, die zwei Chöre vereint und sagt: „Natürlich bezahlen wir unsere Chorleitung weiter, auch wenn wir jetzt keine Proben haben.“ Chorleiterin Alana Brandt ist für diesen Rückhalt sehr dankbar. Das motiviert sie tatsächlich sehr, weiter aktiv und kreativ zu bleiben. „Ich füttere meine Chorleute auch in dieser Zeit mit Stoff,“ sagt sie lachend. „Jetzt bewährt es sich, dass wir ein gutes Onlinenetzwerk haben.“

„Die Leute bleiben am Ball, und ich mit ihnen in Kontakt“: Alana Brandt leitet den Konzertchor Kleefeld. Quelle: Anke Schröfel

Grundlage ist eine spezielle Software auf dem PC aller Chormitglieder. Damit können sie nicht nur die aktuellen Noten lesen, sondern gleichzeitig auch hören. „So können die Sängerinnen und Sänger sich gut zu Hause vorbereiten und die Probenarbeit unterstützen. Das machen wir jetzt genau so. Die Leute bleiben am Ball, und ich mit ihnen in Kontakt.“ Alana Brandt ist eine engagierte Chorleiterin, die neben der qualifizierten musikalischen Arbeit auch die menschliche Begegnung liebt. Die fehlt ihr jetzt sehr.

Sehnsucht nach Proben

Und das nicht nur als Dirigentin des Konzertchores in Kleefeld sondern auch als Sängerin in der Capella St Crucis. „Ich vermisse die Musik und die anderen im Chor,“ sagt die leidenschaftliche Chorsängerin. Dirigent Florian Lohmann versorge seinen Chor zwar mit zugewandten Emails. „Das ist schön. Aber nach dem wunderbaren Konzert mit Händels ,Israel in Egypt‘ im Galeriegebäude vor wenigen Wochen ist man sehnsüchtig danach, weiterzuproben.“

„Der Chor ist für manche wie eine Familie“: Barbara Rotering probt mit Emmaus-Chor in Langenhagen. Quelle: privat

Ihre Vorgängerin in Kleefeld ist Barbara Rotering. Die Sängerin und Dirigentin arbeitet beim Knabenchor Hannover als Stimmbildnerin, ist künstlerische Leiterin der Internationalen Woche für Alte Musik und leitet den Chor der Emmauskirche Langenhagen. Auch sie ist trotz der Zwangspause, die es auch für die Chöre der Kirchen gibt, aktiv. Sie bearbeitet gerade neue Noten und verschickt sie an ihren Chor. So können die Chormitglieder mit den zugehörigen Audiodateien die verschiedenen Werke wiederholen, um die Zwangspause zu überbrücken. „Für viele ist das aber eine problematische Zeit. Denn der Chor ist für manche wie eine Familie.“

Knabenchor lernt Französisch

Auch für den Knabenchor hat sie Pläne. Die Jungen des Knabenchores könnten mit ihrer Stimmbildnerin auch online kommunizieren. Das ist auch wichtig. Denn im Juli sollen sie beim NDR-Klassik-Open-Air im Maschpark mit Bizets „Carmen“ als freche Straßenjungen auftreten – und zwar in perfektem Französisch. „Das könnten wir auf diese Weise weiter trainieren.“

Und wie reagieren Chormitglieder auf die vielen Absagen? Die Chorleiterinnen und Chorleiter berichten von ausnahmslos verständnisvollen Reaktionen. Teilweise mit Humor und Nachdenklichkeit. So liest man in einer der vielen E-Mails: „Es ist ja doch ein etwas makabres Ereignis, dass ausgerechnet diese Wirtszellen-bedürftigen Kleinstlebewesen die ,Krone der Schöpfung’ vom Thron stoßen. Tja – hätte Haydn das damals schon gewusst – wer weiß – vielleicht wäre der Text seiner ,Schöpfung’ doch anders geworden.“

Wolfgang Schröfel ist natürlich noch immer mit den vielen Absagen beschäftigt, auch in rechtlicher Hinsicht. Aber Schröfel wäre nicht Schröfel, wenn er nicht gleichzeitig schon die Planung für 2021 anpacken würde. „Wir verschieben einfach alles ohne große Änderung auf das kommende Jahr und hoffen, dass die Förderer und die Stadt Hannover da mitgehen werden.“

Von Claus-Ulrich Heinke