Das neue Jahr beginnt nicht gut für das Staatstheater Hannover. Denn erstaunlich oft bleiben die Zuschauer weg. Immer wieder finden sich der Eintrag „entfällt“ auf dem Spielplan. „Öl der Erde“ im Schauspielhaus am 2. Januar: „entfällt“. „Woyzeck“ am 5. Januar: „entfällt“. „Mythos: Wirklichkeit“ am 6. Januar: „entfällt“. „Der eingebildete Kranke“ am 7. Januar: „ entfällt“. Und auch in der Oper fallen Vorstellungen aus. „Carmen“ am 7. Januar: „entfällt“. „Sweeney Todd“ am 8. Januar: „entfällt.

Für Besuch in Oper und Theater gilt 2G-plus-Regel

Die Zeit nach Silvester bis zum Ende der Weihnachtsferien ist erfahrungsgemäß eine schwierige Theaterzeit, hinzu kommt dass die Coronapandemie viele Theaterinteressierte von einem Besuch abhält. Auf den Plätzen gilt die 2G-plus-Regel – wer ins Theater will, muss geimpft oder genesen sein und ein negatives Testergebnis vorweisen können. Davon ausgenommen sind Besucherinnen und Besucher, die bereits ihre dritte Impfung bekommen haben: Sie benötigen keinen Testnachweis. Für alle ab dem sechsten Lebensjahr gilt die Maskenpflicht am Platz.

„Die Nachfrage ist zu gering“: Drei Produktionen betroffen

Nils Wendtland, Pressesprecher des Schauspiels Hannover, bestätigt auf Nachfrage, dass im Schauspiel Aufführungen wegen Publikumsmangel ausfallen: „Wir haben Vorstellungen aus dem Spielplan genommen, weil wir gemerkt haben, dass die Nachfrage sehr gering ist.“ Drei Produktionen im Schauspiel („Woyzeck“, „Mythos: Wirklichkeit“ und „Der eingebildete Kranke“) waren davon betroffen. Einige theaterinteressierte fühlten sich nicht wohl dabei, in Corona-Zeiten Veranstaltungen in Innenräumen zu besuchen. Andere wiederum würden die Vorsichtsmaßnahmen – etwa die vorgeschriebene aktuelle Testung – von einem Besuch abhalten.

„Öl der Erde“ habe wegen einer Erkrankung im Ensemble ausfallen müssen, und die Jugendclubproduktion „ Popp & Mingel“ sei verschoben worden, weil die Probenzeit nicht ausgereicht habe, so Wendtland.

Auch Oper sagt Vorstellungen ab

In der Oper fallen in dieser Woche zwei Vorstellungen aufgrund von Besuchermangel aus. Christiane Hein, Pressesprecherin der Oper, sagte: „Die erste Januarwoche ist für uns immer eine schwierige Zeit. Aber jetzt ist es besonders schlimm.“ „Schweren Herzens“ habe man sich entschieden, zwei Vorstellungen ausfallen zu lassen.

Dass Vorstellungen ausfallen, erleichtert im Theaterbetrieb auch einiges. Nils Wendtland sagt: „Dadurch dass Vorstellungen ausfallen, haben wir mehr Probenzeit auf der großen Bühne“.

Von Ronald Meyer-Arlt