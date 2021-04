Hannover

Gut vier Monate lang hat uns dieses eine Motiv durchs Leben begleitet: Seit Beginn der Impfkampagne in den letzten Tagen des vergangenen Jahres ist wohl kein Fernsehabend vergangen, an dem nicht mindestens einmal zu sehen war, wie eine Spritze in einen Oberarm gestochen wurde. Meist rückten dabei über naturgemäß unvorteilhaften Unterhemden auch Köpfe mit stoischen Gesichtsausdrücken ins Bild. Nur ein kleiner Piks: So hat man immerhin versucht, den brutalen Eindruck zu lindern, der entsteht, wenn in Großaufnahme gezeigt wird, wie eine Kanüle in menschliches Fleisch eindringt.

Nun, da das Impftempo spürbar anzieht und täglich mehr Dosen des begehrten Stoffes eintreffen, ist auch die Bildsprache der Nachrichtensendungen in Bewegung geraten. Der bis vor Kurzem noch unvermeidliche Stich wird jetzt immer häufiger vom nächsten Schritt abgelöst: Man sieht, wie ein kleines Pflaster auf einen Oberarm geklebt wird.

Eine erfolgreiche Erfindung

Wie kommt es, dass statt der Verwundung plötzlich die Heilung gezeigt wird, und was sagt das über unser Verhältnis zum Impfen? Vorstellbar ist, dass sich unter den Fernsehleuten ein unterschwelliger Optimismus breitgemacht hat, der sie die Dinge mit anderen Augen sehen lässt. Vielleicht soll der Vorgang des Impfens auch etwas attraktiver erscheinen, weil bald so viel Vakzine vorhanden sind, dass auch Jüngere damit behandelt werden können, die womöglich wenig Lust dazu haben. Im US-Bundesstaat West Virginia hat man schon eine Impfprämie von 100 Dollar eingeführt, um die Bevölkerung im Alter zwischen 16 und 35 Jahren ins Impfzentrum zu locken.

Zufällig, aber auffällig fällt das neue Impfmotiv schließlich auch mit der Einführung eines neuen Impfstoffs zusammen: dem von Johnson & Johnson. In diesem US-Pharmaunternehmen hat Earle Dickson vor 100 Jahren einen großen Karrieresprung gemacht. Er wurde vom einfachen Einkäufer zum Vizedirektor befördert, weil er ein Produkt entwickelt hatte, das zum Grundstein des Erfolgs von Johnson & Johnson wurde: Dickson gilt als Erfinder des Wundschnellverbands, vulgo Pflaster.

Von Stefan Arndt