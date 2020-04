Hannover

Was das freie Theater ausmacht? „Dass es sich nicht festlegen lässt, liegt in seiner Natur“, sagt Ulrike Willberg. Ihre Agentur für Weltverbesserungspläne war in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge für den Preis des Festivals „Best Off“ nominiert, für das die Stiftung Niedersachsen seit dem Jahr 2011 alle zwei Jahre von einer Jury die besten Produktionen des Landes auswählen lässt. Neun Stücke sollten einen Einblick in das bieten, was die niedersächsische freie Theaterszene aktuell bewegt. Doch die Bühnen bleiben aufgrund der Corona-Pandemie leer. Dennoch erzählen die angekündigten Stücke und die Themen des geplanten Rahmenprogramms viel über das freie Theater.

„Das freie Theater präsentiert sich als Seismograph der Gesellschaft“, schreibt Daniela Koß im Programmheft des abgesagten Festivals. Sie konzipierte und organisierte es bereits zum fünften Mal für die Stiftung Niedersachsen – als Plattform, Arena und als Förderinstrument für fünf Stücke etablierter Ensembles, die für ihre Nominierung je 10.000 Euro erhalten, und drei Nachwuchsproduktionen, die mit je 2000 Euro Preisgeld dotiert sind. Hinzu kommt die Uraufführung einer Inszenierung, für die die Festivalgewinner des Jahres 2018 pauschal 30.000 Euro erhielten.

Anzeige

Es wird einen Gewinner geben

Auch wenn die wichtige Funktion des Festivals als Treffpunkt und Schaufenster mit der Absage entfällt: Die Stiftung Niedersachsen zeigt sich in finanziellen Dingen unbürokratisch. Die Nominierungsprämien werden voll ausbezahlt, die Abendgagen für die nicht stattfindenden Aufführungen zur Hälfte. Außerdem wird die Auswahljury, die alle eingeladenen Stücke kennt, im September einen Festivalgewinner küren, der dann die sogenannte Carte Blanche für 2022 erhält.

Weitere HAZ+ Artikel

„Das Festival hätte in diesem Jahr exzellente Produktionen gezeigt“, sagt Koß. Eine Politisierung des freien Theaters in einer Welt zunehmender Extreme ließe sich gut an den nominierten Stücken erfahrener Gruppen ablesen. So hätte das hannoversche Theater an der Glocksee sein furioses Stück „ Hannah und der Punk“ gezeigt, bei dem Texte der Philosophin Hannah Arendt zum Thema Freiheit auf die Authentizität einer Punkband prallen, die sich ähnliche Fragen stellt. Und das Hildesheimer Kollektiv Markus & Markus wollte seine Dokumentarperformance „Zwischen den Säulen“ präsentieren, die einer pauschalen Abgrenzung vom Islam die Suche nach Verbindungen und Gemeinsamkeiten entgegengesetzt.

Kindertheater besonders betroffen

Unterdessen arbeiten die freien Theater weiter – vor allem die, die längerfristig gefördert werden. Willberg und ihre Agentur erleben da nicht nur bei der Stiftung Niedersachsen eine große Flexibilität: „Wir arbeiten an einer Projektreihe, deren Budget wir verschieben können.“ Auch Lena Kußmann arbeitet im Theater an der Glocksee mit großer Energie an der nächsten Produktion – dank einer mehrjährigen Grundförderung durch die Stadt Hannover. „Viele Ensembles sind aber schlimm dran, weil sie auf Einnahmen angewiesen sind, gerade Kindertheater trifft es zum Beispiel hart“, sagt sie.

Für Janina Benduski, Vorsitzende des Bundesverbands Freie Darstellende Künste, zeigen die beiden Beispiele aus Hannover, wie die erzwungene Theaterpause die Frage nach langfristigeren Förderungen in den Vordergrund rücke. Sie sollte im Rahmen von „Best Off“ über den Status Quo der freien darstellenden Künste berichten. „Die Herausforderungen waren alle auch vor Corona schon da, sie treten jetzt nur deutlicher hervor“, sagt Benduski.

Interviews mit blinden Richtern

Zumindest einen Teil von „Best Off“ könnte das Publikum in Hannover nachholen, wenn die Kunstfestspiele Herrenhausen im September stattfinden. Dann würde das Ensemble von krügerXweiss aus Braunschweig, das im Jahr 2018 die Carte Blanche gewann, in diesem Rahmen die Uraufführung von „Vor dem Sturm“ zeigen, der Interviews mit blinden Richtern zugrunde liegen. Ds Stück ist Prolog einer groß angelegten Trilogie über Rechtsprechung und Gerechtigkeit.

Noch hat sich das freie Theater in Niedersachsen viel vorgenommen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Thomas Kaestle