Das Staatstheater wird bis zum Ende der Saison keine Repertoirevorstellungen mehr spielen. Die Oper und das Schauspiel teilten am Montag mit, dass alle Tickets für bisher geplanten Aufführungen aus dem Verkauf genommen werden. Offiziell beendet ist die Spielzeit damit aber noch nicht: Beide Häuser entwickeln derzeit neue Formate, bei denen die jeweils aktuellen Hygienevorgaben für Künstler und Publikum eingehalten werden können. Ob solche Aufführungen erlaubt werden, ist allerdings noch offen.

„Immerhin gewisse Klarheit“

„Die Einstellung des Repertoirebetriebs war absehbar, macht uns aber alle sehr traurig“, sagt Opernintendantin Laura Berman. Das „Kerngeschäft“ ihres Hauses, also Ballettabende, große Oper und Sinfoniekonzerte, werde nun bis zum Sommer nicht mehr zu erleben sein. Schauspielleiterin Sonja Anders findet die Entscheidung nachvollziehbar: „Das Publikum begegnet sich ja nicht nur im Zuschauersaal, sondern auch beim Einlass, in den Foyers, an der Kasse und den Toiletten. Hier können wir nicht überall für ausreichenden Abstand sorgen“, sagt sie. „So furchtbar das für uns ist, jetzt haben wir immerhin eine gewisse Klarheit und können die nächsten Monate planen.“

Proben statt Vorstellungen ab 11. Mai

Allerdings hat diese Klarheit deutliche Grenzen. Die von Kulturminister Björn Thümler am Sonnabend für viele Kulturschaffende überraschend in Aussicht gestellte Möglichkeit, die Theater schon in einer Woche – ab 11. Mai – wieder zu öffnen, findet sich in dem Montag von der Staatskanzlei vorgestellten Fahrplan für Lockerungen der Corona-Beschränkungen nicht wieder. Theater sind darin sogar überhaupt nicht explizit erwähnt und können sich eigentlich nur in der Rubrik „Sonstige Freizeiteinrichtungen“ wiederfinden, die frühestens ab Herbst unter Auflagen wieder öffnen können.

Im Kulturministerium sieht man in der Nichterwähnung kein Problem: Man plane weiter, den Theatern die Möglichkeit einzuräumen, vom 11. Mai an unter bestimmten Bedingungen vor Publikum zu spielen, teilte das Haus mit. Der mögliche Termin im Herbst beziehe sich auf die Wiederaufnahme des herkömmlichen Spielbetriebs.

Angst vor dem Abstellgleis

An der Oper und im Schauspiel nimmt man den 11. Mai nun immerhin als Termin, um den Probenbetrieb wieder aufzunehmen. Das ist nicht nur nötig, um angedachte neue Angebote vorzubereiten. Für theoretisch möglich hält man etwa Freilufttheater im Innenhof des Schauspielhauses mit wenigen Schauspielern für wenige Zuschauer. Die Proben sind aber vor allem wichtiger Vorlauf für die kommende Spielzeit: Am 15. Mai wollen beide Häuser ihr voraussichtliches Programm für die Saison 2020/2021 vorstellen.

Der blickt man nun hoffnungsvoll, angesichts der vielen ungeklärten Fragen aber offenbar auch mit erheblicher Sorge entgegen: Beide Intendantinnen warnen jedenfalls davor, dass die Kultur nach der Corona-Zeit „aufs politische Abstellgleis“ geraten könne. „Auch Kultur ist systemrelevant, sie macht unser gesellschaftliches Miteinander erst lebenswert“, sagt Anders, und Berman betont, sie glaube, „dass gerade in einer Krisensituation Kunst und Kultur unverzichtbar für die Menschen“ sei.

Gutscheine statt Geld zurück

Am Theater hofft man nun, dass jetzt zumindest auch das Publikum an diesen Wert der Kultur glaubt. Mit der Einstellung des Kartenverkaufs können nun auch Abonnenten und Ticketkäufer entschädigt werden – anders als bei den bisherigen Vorstellungsabsagen gibt es dabei allerdings kein Geld mehr zurück. Stattdessen bekommen alle Kunden, die Karten für eine der betroffenen Vorstellungen ab dem 3. Mai gekauft haben, den Ticketpreis automatisch per Post oder E-Mail als Gutschein erstattet, der bis Ende 2021 in den Theatern eingelöst werden kann. Abonnenten erhalten eine automatische Rückbuchung über den anteiligen Wert ihrer nicht besuchten Vorstellungen auf ihr Aboguthaben für die kommende Saison. „Wir hoffen natürlich sehr, dass uns unsere Abonnenten auch in dieser schweren Zeit erhalten bleiben“, sagt Schauspielintendantin Anders.

Von Stefan Arndt