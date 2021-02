Dresden / Hannover

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bereiten sich auf eine Öffnung Anfang März vor. Wie schon nach dem ersten Lockdown im Mai 2020 soll die Öffnung Schritt für Schritt erfolgen, sofern die Zwangspause auch für die Kultur nach dem 14. Februar tatsächlich enden sollte und der Freistaat Sachsen Lockerungen zulässt.

Generaldirektorin Marion Ackermann will zuerst auf jeden Fall auch die Gemäldegalerie Alte Meister und das Residenzschloss zugänglich machen, zwei Aushängeschilder des Museumsverbundes. „Darauf stellen wir uns ein“, sagte sie den „Dresdner Neuesten Nachrichten“. „Unser Plan basiert auf diesem Szenario.“

Sprengel Museum: Verschiedene Szenarien für Öffnung

In Hannover ist man vorsichtiger. Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums, hofft auf eine Wiedereröffnung Anfang März, rechnet aber eher mit einer Öffnung zu Ostern, also Anfang April. Museumsbesuche könnten bei einer Inzidenzzahl von unter 50 wohl wieder möglich sein. Am Dienstag lag in der Region Hannover die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 118.

Im Sprengel-Museum denkt man über verschiedene Öffnungsszenarien nach. Spieler überlegt, dass man das Museum in einer ersten Stufe in der Woche öffnet, um großen Andrang an den Wochenenden zu vermeiden. Bislang aber habe er „bei den zuständigen Behörden noch kein ernsthaftes Interesse für solche Überlegungen erkennen können“.

Beim Sprengel-Museum benötigen die Mitarbeiter zwei bis drei Tage Vorlauf, dann kann geöffnet werden. Spieler sagt: „Die Hygienekonzepte stehen, die Ausstellungen und die Sammlungspräsentation sind eingerichtet und warten auf interessierte Besucherinnen und Besucher.“

Von Simona Block und Ronald Meyer-Arlt