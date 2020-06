Hannover

Singen ist in Verruf geraten in den vergangenen Monaten. Chorproben und -konzerte haben sich zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa mancherorts als Hotspots der Virenübertragung erwiesen. Doch inzwischen stellt sich eine gewisse Gelassenheit ein: Mehrere Studien haben gezeigt, dass man wohl weitgehend gefahrlos wieder die Stimme erheben kann, wenn man dabei einige Regeln beachtet.

Hannovers Chöre und Bläserensembles jedenfalls dürfen noch vor der Sommerpause wieder den Probenbetrieb aufnehmen. Schon seit einiger Zeit ist das in Gruppen von bis zu vier Personen möglich. Nun fällt die Beschränkung der Personenzahl ganz – wenn die Proben im Freien abgehalten werden und Abstände von mindestens 1,5 Metern zwischen allen Beteiligten eingehalten werden können.

Anzeige

Singen im Garten

Das hat sich bereits am Dienstagabend einer der größten Chöre der Stadt zunutze gemacht: Der Hannoversche Oratorienchor ist im Garten des Wilhelm-Busch-Museums zur ersten Gesamtprobe seit dem Lockdown zusammengekommen. Chorleiter Keno Weber hat schon bis dahin alle Möglichkeiten genutzt, die der Gesundheitsschutz zugelassen hat. Die Stimmproben per Videoschaltung und Übungsstunden in Minigruppen seinen zwar ein guter Ersatz gewesen, der kleine Fortschritte etwa beim Lernen von neuen Stücken ermöglicht habe, sagt er. „Auf Dauer ist das aber nicht sinnvoll.“

Weitere HAZ+ Artikel

Im Oratorienchor singen derzeit rund 75 Sänger und Sängerinnen – rund 50 von ihnen waren nun bei der ersten Probe dabei. Dass das Ensemble sich schon jetzt wieder fast in voller Stärke treffen kann, liegt auch an den guten Kontakten zum Wilhelm-Busch-Museum: Der Garten dahinter gehört zum Grundstück des Hauses und ist demnach Privatbesitz. So ließ sich die Probe vergleichsweise leicht organisieren.

Unter anderem im Hermann-Löns-Park in Kleefeld dürfen Chöre wieder proben. Quelle: Samantha Franson

Stadt bietet 25 Flächen an

Die Stadt bietet nun aber auch allen anderen Chören Hilfestellung bei der Suche nach einem Freiluftprobenort: In Kooperation mit dem Niedersächsischen Chorverband haben der Bereich Umwelt und Stadtgrün und das Kulturbüro einige Flächen in Parks ausgewiesen, die ab sofort offiziell von Chören genutzt werden können. Interessierte Sänger müssen sich dafür an den Chorverband wenden. Insgesamt stehen rund 25 wenig umbaute und nicht zu stark frequentierte Areale im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung, unter anderem im Hermann-Löns-Park in Kleefeld und im Lindener Von-Alten-Garten.

„Alles ist besser, als sich nicht zu treffen“: Chorleiter Keno Weber. Quelle: Katrin Kutter

Proben im Freien sorgen allerdings nicht überall für Begeisterung. Einige Chorleiter lehnen dies wegen der schlechten Akustik sogar grundsätzlich ab. „Ich finde das an sich auch nicht so großartig“, sagt Keno Weber, „aber alles ist besser, als sich gar nicht zu treffen.“ Denn Singen sei auch Muskelarbeit: Wenn Stimmbänder und Kehlkopf nicht regelmäßig fachgerecht trainiert würden, bildeten sich dort die Muskeln zurück. Die Folge: „Die Stimmen verkümmern.“

Wann gibt es wieder Chorkonzerte?

Nach der Probe im Museumsgarten ist diese Gefahr zumindest für die Sänger des Hannoverschen Oratorienchors gebannt. Und so keimt bei ihrem Chorleiter auch schon wieder die Hoffnung auf, „zumindest die zweite Jahreshälfte noch für das Konzertleben zu retten“. Das sei nicht nur für die Sänger wichtig – es würde auch den vielen freien professionellen Musikern der Stadt eine Perspektive geben, auf die die Chöre bei ihren Aufführungen als versierte Begleiter angewiesen sind. Derzeit ist aber noch völlig unklar, ab wann Chorkonzerte wieder erlaubt werden.

An geeigneten Stücken für große Konzerte mangelt es dem Chor dann jedenfalls nicht. Geprobt werden derzeit anspruchsvolle Werke wie das Oratorium „Christus am Ölberge“ von Ludwig van Beethoven. Und zumindest der Handlung nach passt gerade diese Musik hervorragend ins Freie: Sie spielt im Garten Gethsemane.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt