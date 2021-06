Hannover

Oleg ist nicht mehr einsam. Die Schaufensterpuppe, die Wolfgang Schade im vergangenen Jahr in einem Goslarer Modegeschäft rekrutiert und mit diesem Vornamen versehen hat, ist eine Berühmtheit, seit der Physiker vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut mit ihrer Hilfe im November erstmals untersucht hat, wie Aerosole sich im Zuschauerraum eines Konzertsaals verteilen – und wie hoch demnach das Risiko ist, sich bei einem Konzertbesuch mit Corona zu infizieren.

Inzwischen hat Schade seine Studie auf mehr als 40 Ort ausgeweitet – und zusätzlich zu Oleg drei weitere Schaufensterpuppen angeschafft und für seine Zwecke umgebaut. Nun war der Wissenschaftler mit seinem Team und den vier Dummys beim ersten Konzert vor Publikum in diesem Jahr im Funkhaus dabei. Andrew Manze dirigierte die Radiophilharmonie bei Werken von Joseph Haydn und William Walton – und Schade führte derweil seine Messungen durch.

Erfahrungswerte machen Hoffnung

Wie sicher ist der Sendesaal? Physiker Wolfgang Schade sitzt im Großen Sendesaal vor den Dummys, die atmende Menschen simulieren. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Das Ergebnis des Versuchs liegt erst in der kommenden Woche vor, doch aus den Erfahrungen der Vergangenheit ist schon zu ahnen, was dabei wohl herauskommen wird: Die Ansteckungsgefahr in einem Saal mit guter Lüftungsanlage, wie das Funkhaus sie hat, ist extrem gering, weil die ausgeatmete Luft nach oben steigt und abgesaugt wird. Schade hat bereits mehrfach den Beweis geliefert, dass Konzertsäle in diesem Sinn sichere Orte sind.

Wie viel Abstand ist nötig?

In Hannover soll die grundsätzliche Aussage nun noch differenziert werden. Wie gut funktioniert das Prinzip, wenn die Plätze im Saal nach dem Schachbrettmuster zur Hälfte belegt ist? Und wie groß muss dabei der Abstand zwischen den einzelnen Besucherinnen und Besuchern sein?

Vor allem der letzte Punkt ist gerade ein Streitthema zwischen der niedersächsischen Landesregierung und einigen Veranstaltern. Die aktuelle Verordnung schreibt einen Mindestabstand von einem Meter vor. An vielen Orten lässt sich damit aber die angestrebte Schachbrettbelegung gar nicht realisieren, bei der vor, neben und hinter einem belegten Platz je ein Platz frei bleibt – der Abstand von Sitz zu Sitz ist in vielen Sälen nämlich etwas geringer als ein Meter. Der Zuschauerraum kann dann nicht zur Hälfte gefüllt werden.

Erst mal Luft ablassen: Ein Dummy stößt Aerosole aus. Quelle: Moritz Frankenberg

Um genau solche Detailfragen zu beantworten, hat Schade die zusätzlichen Schaufensterpuppen angeschafft. Oleg und ein weiterer Dummy verteilen über Schläuche in Mund und Nase Aerosole und CO2 im Saal. Bislang hat der Physiker den Ausstoß und die Verteilung im Raum mit Sensoren im Saal gemessen. Nun hat er die Sensoren auch im Rachenbereich von zwei weiteren Dummies platziert, die direkt neben Oleg sitzen. Einer stößt die Luft aus, die beiden anderen atmen sie ein – oder eben auch nicht.

Nils Mönkemeyer war der Solist bei der Aufführung von William Waltons Bratschenkonzert mit der NDR Radiophilharmonie und Andrew Manze. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Um die Versuchsbedingungen möglichst realistisch zu gestalten, hatte der NDR ein Testpublikum zu dem Konzertexperiment eingeladen. Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Henriettenstifts, die alle bereits seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpft sind, wurden mit jeweils nur einem Platz Abstand relativ dicht um die Dummys herum platziert.

Das Publikum fühlte sich aber offenbar nicht als Versuchskaninchen, die Besucherinnen und Besucher genossen vielmehr erkennbar, mit wie viel Energie der Bratscher Nils Mönkemeyer Werbung für das anmutige und interessante Konzert des 1983 verstorbenen britischen Komponisten William Walton machte. Und Haydns 99. Sinfonie, mit denen der Komponist einst in London Furore machte, sorgt auch in der feingliedrigen und doch kraftvollen Version von Andrew Manze für Begeisterung im Funkhaus: Das Publikum erhob sich danach zum Applaus im Stehen. Was das für die Aerosolverteilung bedeutet, wird man in der kommenden Woche sehen.

Von Stefan Arndt