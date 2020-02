Wuhan

Sieben Patienten waren es im Dezember. Sie hatten merkwürdige Symptome, die an das „Schwere akute Atemwegssyndrom“ Sars erinnerten, das im November 2002 in der chinesischen Provinz Guandong ausgebrochen war und sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Pandemie auswuchs, die bereits über 1000 Menschen das Leben kostete. Der Arzt, der die Symptome bei Leuten beobachtet hatte, die alle im Umfeld eines Fischmarktes in Wuhan arbeiteten, bekam kurze Zeit später Besuch von der Polizei und musste erklären, dass er sich getäuscht habe. Doch lange ließ sich die Krankheit nicht unter der Decke halten. Zum Jahreswechsel dann war es offiziell: Es gab eine bislang unbekannte Lungenkrankheit, ausgelöst durch den neuen Coronavirus 2019-nCoV.

Seitdem sehen wir Bilder aus China, wo sich eine Regierung mit drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus stemmt. Menschen werden in Quarantäne gesteckt, Städte abgeriegelt, Krankenhäuser innerhalb von Tagen errichtet. Aber wir sehen auch die Panik in den Gesichtern der Menschen, das Misstrauen, das überall aufsteigt.

So sieht ein Ausnahmezustand aus

50 Millionen Menschen sind mittlerweile eingekesselt. Aufgebrachte Bürger vernageln die Türen ihrer Nachbarn, weil sie aus Wuhan zurückgekehrt sind. An Wohnungstüren werden Schilder angebracht auf denen gewarnt wird: Hier lebt jemand aus Wuhan. In Shanghai und anderen Großstädten verbarrikadieren Bewohner ihre Häuserblocks. Paketboten dürfen ihre Lieferungen nur noch vor die Tür stellen und vermerken ihre Körpertemperatur auf der Rechnung, um zu belegen, dass sie gesund sind. So sieht ein Ausnahmezustand aus, der jederzeit in eine Massenpanik umkippen kann. Denn die Anzahl der Infizierten steigt rasant.

Vor mehr als 70 Jahren erschien der Roman „Die Pest“ des französisch-algerischen Philosophen und Schriftstellers Albert Camus. Es ist eine Parabel über die Absurdität der menschlichen Existenz und es ist zugleich die Geschichte vom Kampf gegen die physische und moralische Zerstörung einer Gesellschaft während des Ausbruchs einer Seuche. Ort der Handlung ist die algerische Stadt Oran. Und auch hier beginnt alles recht harmlos. Da sind zunächst ein paar Ratten auf den Straßen. Langsam werden es immer mehr. Dann die ersten Erkrankten. Die ersten Toten.

„Man kam auf die Idee, Viertel zu isolieren“

Plötzlich ist klar: Die Pest greift um sich und versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand. Die Stadt-Oberen versuchen durch drastische Maßnahmen, die Lage in den Griff zu bekommen. „Man kam auf die Idee, innerhalb der Stadt bestimmte besonders stark betroffene Viertel zu isolieren und nur den Menschen, deren Dienste unentbehrlich waren, zu erlauben, sie zu verlassen“, heißt es an einer Stelle im Roman. Die Pestkranken werden in ein Ghetto verbannt, die Stadt wird abgeriegelt.

Camus erzählt kühl und distanziert, wie die Panik sich langsam ausbreitet – wie die absurdesten Zusammenhänge konstruiert werden, Logiken verfolgt werden, wo es keine Logik gibt. Es wird nach Schuldigen gefahndet, wo niemand schuld ist. Camus schildert, wie die Seuche sich ausbreitet, ihren Höhepunkt erreicht und langsam wieder abebbt – wie eine Naturkatastrophe, eine unerbittliche Macht.

Der Schriftsteller Albert Camus im Oktober 1957 mit einigen seiner Werke, die kurz nach der Bekanntgabe der Preisverleihung mit einer Banderole „Prix Nobel“ (Nobelpreis) versehen wurden. Quelle: dpa

Im Mittelpunkt des Romans steht der Arzt Bernard Rieux, zu dem die Pestkranken strömen, und der sich mit aller Kraft gegen das Schicksal stemmt. „Jeden Abend heulten Mütter“, so heißt es im Roman, „jeden Abend klammerten sich Arme an Rieuxs Arme, überstürzten sich sinnlose Worte, Versprechungen, Tränen, jeden Abend lösten bimmelnde Krankenwagen Krisen aus, die so vergeblich waren wie aller Schmerz.“ Rieux arbeitet bis zur Erschöpfung. Der Arzt tut an seinem Platz, was er tun kann, ohne nach einer Erklärung zu fragen. Und er verzweifelt an Figuren, wie der des Jesuitenpfarrers Paneloux, für den es eine Gewissheit ist, dass das alles nur die Strafe Gottes sei.

Metapher für Krieg und Faschismus

Camus hat diesen Roman während des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Die Pest wurde immer wieder als eine Metapher für Krieg und Faschismus, später auch für den Stalinismus gedeutet. Die schockierenden Schilderungen der Quarantänemaßnahmen, der Stigmatisierung der Kranken erinnern aber auch daran, wie viel Politik im Umgang mit Epidemien steckt.

Wenn etwa Vorsichtsmaßnahmen in Generalverdacht gegenüber bestimmte Bevölkerungsgruppen umschlagen oder Verschwörungstheorien entstehen, die mittlerweile weltweit kursieren. Dass die Bürger von Hongkong die Abriegelung der Grenze zu Festlandchina fordern, ist mehr als die Sorge um ihre Gesundheit. Es ist auch ein Versuch, sich von einem politischen System loszusagen. Wenn in Europa in öffentlichen Verkehrsmitteln die Leute von anderen Passagieren wegrücken, nur weil sie asiatisch aussehen, dann sind auch unterschwellige Ressentiments im Spiel. In den sozialen Medien wird mittlerweile gegen Chinesen gehetzt. In Berlin wurde kürzlich eine junge Chinesin angegriffen und rassistisch beschimpft. So droht eine medizinische zu einer sozialen Katastrophe zu werden.

Plädoyer für die Solidarität

„Die Pest“ von Camus war ein Plädoyer für die Solidarität angesichts solch existenzieller Herausforderungen. Am Ende des Romans, als die Epidemie abklingt, kommt der Mediziner Rieux, der genau weiß, dass die Pest jederzeit wieder ausbrechen kann, zu dem Schluss, dass man von Heimsuchungen durch derartige Krankheiten zumindest eines lernen könne, nämlich „dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt“. Vielleicht sind die Videos, die uns aus Wuhan erreichen, in denen Einwohner der abgesperrten Häuserblocks sich abends auf ihren Balkons versammeln, um gemeinsam zu singen, ein kleines Zeichen dieser Solidarität.

Albert Camus: Die Pest. Roman. Rowohlt Verlag; 349 Seiten , 10 Euro.

