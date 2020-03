Herr Hentschel, der Schulunterricht ist ausgesetzt. Kann der Unterricht an Ihrem Music College, Hannovers größter privater Musikschule, überhaupt weitergehen?

Wir dürfen nicht mehr an unseren drei Standorten in der Stadt im Zooviertel, in Groß-Buchholz und Vahrenwald unterrichten. Wir machen das jetzt seit einer Woche online und es funktioniert erstaunlich gut. Skype, Facetime, Lehrer und Schüler tauschen Video-Aufgaben und -Übungen aus. Alle sind da sehr kreativ unterwegs.

Wie viele Schüler und Lehrer betrifft das bei Ihnen?

Wir haben insgesamt in der Stadt knapp 1000 Schüler. Über Kooperationen mit anderen Einrichtungen sind es sogar noch mehr. Und wir haben 30 festangestellte Lehrer sowie etwa 60 weitere Honorarkräfte. Die Angestellten bekommen weiter ihr Gehalt, die freien Mitarbeiter weiter ihr Honorar.

Wie ist das Feedback der Schüler und von deren Eltern zum Online-Unterricht?

Sehr gut. Ein Lehrer hat mir gesagt, die Reaktionen seien teils „herzerwärmend“. Es gibt aber auch einige wenige Kündigungen und Rückmeldungen von grundsätzlich online-kritischen Eltern. Und es gibt aber solche, die sagen, dass sie jetzt den Unterricht aussetzen, aber dennoch weiter zahlen wollen. Das ist eine bemerkenswerte Solidarität.

Zur Person: Das ist Andreas Hentschel Andreas Hentschel ist Geschäftsführer des Music College Hannover, der mit Abstand größten privaten Musikschule der Region. Rund 1000 Schüler, zumeist Hobbymusiker, lernen an drei Standorten im Zooviertel, in Groß-Buchholz und in Vahrenwald. Zusätzlich bietet das College eine Berufsausbildung zum staatlich geprüften Musiker oder Musiklehrer. Hentschel ist Landesdeligierter für Niedersachsen beim Bundesverband der freien Musikschulen (bdfm) sowie engagiert im Beirat der Unesco City of Music Hannover und in diversen Ausschüssen beim Landesmusikrat.

Sie sind auch engagiert beim Bundesverband der freien Musikschulen (bdfm). Wie sieht man dort die Lage?

Ja, als Landesdeligierter. Wir haben uns ausgetauscht und sind uns einig, dass wir alle unsere Honorar-Lehrer weiter beschäftigen wollen, sofern die wirtschaftliche Lage der Musikschulen dadurch nicht gefährdet wird. Dies ist allerdings nur durch den Online-Unterricht möglich, der bei fast allen Schulen des bdfm bereits läuft. Bei angestellten Lehrer kann man ja Kurzarbeit beantragen, für Honorarkräfte ist das nicht möglich.

Die Livemusik ist binnen Tagen komplett verstummt. Für viele in der Branche, Musiker, Schulen, Studios, Clubs und Konzertbühnen, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen schon jetzt existenzbedrohend. Haben Sie den Eindruck, dass das öffentlich auch so wahrgenommen wird.

Ja, ich habe das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit für Musiker und Künstler allgemein wächst. Das ist ein gutes Zeichen.

Bedingungsloses oder bedingtes Grundeinkommen für Musiker?

Im Internet kursieren Petitionen, deren Ziel ist, das seit Längerem diskutierte bedingungslose Grundeinkommen jetzt sofort für Künstler umzusetzen. Was halten Sie davon?

Ich finde die in Bayern beschlossene Soforthilfe für Freiberufler und das derzeitig diskutierte „bedingte Grundeinkommen“ sehr sinnvoll. Und auch der Vorschlag aus Hannovers Rats-CDU ist interessant, die sofort eine monatliche Unterstützung von Selbstständigen und Kleinunternehmern fordert. So wie ich das verstehe, geht es da nicht nur um Handwerker, sondern eben gerade auch um Künstler. Wichtig ist: Wir brauchen jetzt Zuschüsse und nicht Kredite, sonst wird das ganz verheerend. Denn Musiker können Kredite nicht zurückzahlen, wenn es keine Clubs mehr gibt, in denen sie auftreten und Geld verdienen können.

Kleine Live-Läden bitten inzwischen ihre treuen Besucher, sich das Geld für Eintrittskarten der ausgefallenen Konzerte nicht erstatten zu lassen.

Ja. Und die Leute machen das auch. Auch das ist eine bemerkenswerte Solidarität. Es zeigt zugleich, dass Institutionen ebenfalls unterstützt werden müssen.

Bis zu 1500 Berufsmusiker in Hannover betroffen

Schätzen Sie mal, wie groß der Kreis der Betroffenen in der Musikbranche ist.

Wenn wir vorsichtig schätzen, dann haben die Musikhochschule (HMTMH) und die Berufsfachschule des Music College in den letzten zehn Jahren ungefähr 300 Musiker mit Abschluss im Bereich Rock/Pop/Jazz auf den Markt gebracht. Das ist die junge Generation von 30 bis 35 Jahre. Die ersten Abschlüsse wurden jedoch schon vor 30 Jahren gemacht. Dazu kommen noch autodidaktische Berufsmusiker. Ich gehe von 1000 bis 1500 Pop-, Rock- und Jazz-Musikern aus. Hier fehlen noch die komplette Klassiksparte und Elementare Musikpädagogen. Die HMTMH hat alleine insgesamt 1500 Studenten in allen Fachrichtungen.

Keine Rücklagen, keine Sicherheit, sind denn die Musiker alle nur arme Schlucker mit viel Idealismus und wenig Einkommen?

Nicht unbedingt, aber es ist ein Phänomen, dass Kultur als eine wesentliche Errungenschaft unserer Gesellschaft gilt und gleichzeitig Musikern abverlangt wird, mit minimalem Anspruch auf Unterstützung und maximaler Eigenmotivation Kultur zu schaffen. Es besteht eine riesige Gefahr, dass dieser immer schon gefährdete Bereich jetzt ganz zerstört wird.

Schauen wir nicht auf die Stars, schauen wir auf die Ebene der kleinen Clubs und Bühnen, der lokalen Bands. War die Einkommenssituation für diese vor zehn, 20 Jahren tatsächlich besser, oder ist das nur eine vergangenheitsbeschönigende Illusion?

Nein, das war wirklich anders. Damals brachten die Verkäufe von Platten und CDs noch etwas. Mit dem heutigen Streaming lassen sich super Reichweiten erzielen, aber für das Einkommen ist das leider völlig irrelevant. Geld kann heute nur noch verdienen, wer live spielt. Und das hat sich durch das verbreitete Clubsterben zuletzt auch schon deutlich verschlechtert. In dem Sinne ist alles erheblich schwieriger geworden für Musiker.

Ist die digitale Transformation also eher Fluch als Segen für die Musikbranche?

Ja und nein. Sie hat eine Einnahmequelle zerstört, zugleich ermöglicht sie uns in der aktuellen Krise die Kommunikation zwischen den Lehrern unserer Musikschule und ihren Schülern.

„Was ist uns Kultur wert?“

Was lernt die Branche daraus?

Gegenwart schafft Zukunft. Was entsteht daraus, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Das ist eine offene Frage.

Kann es sein, dass die Musikfans sich eines Tages umschauen und fragen: Wo sind all die Musiker hin, wo sind sie geblieben?

Das ist ein richtiger Ansatz: Leute interessiert euch, sonst ist das eines Tages alles weg. Die Fragestellung: „Was ist uns Kultur eigentlich wert?“ muss in diesen Tagen neu beantwortet werden. Vielleicht entsteht daraus eine fruchtbare Diskussion.

Lesen Sie auch

Von Volker Wiedersheim