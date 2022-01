Hannover

Ist das Kino ein Bauernopfer der Pandemie? Etwa 700 Filmtheater gibt es in Deutschland, normalerweise ziehen sie jährlich rund 120 Millionen Besucher an. Doch die Pandemie mit ihren Lockdowns und die Konkurrenz der Streamingdienste machen ihnen zu schaffen.

Der hannoversche Kino-Unternehmer Hans-Joachim Flebbe betreibt zehn Kinos in mehreren Städten – im Jahr 2020 hat er einen Umsatzverlust von 70 Prozent hinnehmen und auf die Hälfte der einst 750 Mitarbeiter verzichten müssen.

Herr Flebbe, wir gehen in das dritte Jahr der Pandemie. Was macht das mit der Kinobranche?

Der Betrieb unserer Filmtheater ist zu einem täglichen Kampf geworden. Wir dürfen unsere Säle nicht auslasten, leiden unter erheblichen Auflagen – und versuchen dennoch Tag für Tag, unseren Gästen unter den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu ermöglichen.

„Ich mag das gar nicht mehr ausrechnen“: Kinounternehmer Hans-Joachim Flebbe über die gesunkenen Umsätze in seiner Branche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Kinos sind geöffnet. Wie viele Menschen kommen überhaupt?

In diesem Winter waren unsere Kinos bisher ja nicht geschlossen. In Niedersachsen haben wir aktuell Einschränkungen bei der Auslastung von maximal 70 Prozent. Wir wenden die 2G-Regel an und haben auch während der Vorstellung die Maskenpflicht am Sitzplatz. Dieser Rahmen schränkt die Attraktivität eines Besuchs schon etwas ein …

Wie liegt derzeit die Auslastung in Ihren Filmtheatern?

Weit unter den normalen Werten. Und das gerade jetzt in der eigentlich stärksten Kinozeit, in der wir in anderen Jahren den Speck ansetzen, um auch über einen schwächeren Kinosommer hinwegzukommen.

Zur Person Hans-Joachim Flebbe (70) stammt aus Hannover und hat das Apollokino ins Leben gerufen. Zudem ist er Gründer der Kinokette Cinemaxx, aus der er 2008 ausschied. Seitdem konzentriert er sich auf Filmtheater mit bequemen Sitzen und Service am Platz. Standorte sind Berlin, Köln, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Braunschweig. Flebbe lebt seit 25 Jahren mit seiner Familie in Hamburg.

Sind die Programmkinos stärker von der Krise betroffen als die großen Häuser? Wie viele haben die Krise nicht überstanden?

Grundsätzlich trifft es alle Kinobetreiber gleichermaßen. Allerdings haben wir gelernt, dass es für Arthouse- oder Programmkinos andere, weitergehende Fördertöpfe gibt, während die großen Mainstream-Kinos, also auch unser Astor Grand Cinema hier in Hannover oder das Astor-Filmtheater in Braunschweig sehr auf sich allein gestellt bleiben.

Welche Verluste – bezüglich der Finanzen und der Mitarbeiter – musste Ihr Unternehmen wegen der Pandemie hinnehmen?

Ich mag das gar nicht mehr ausrechnen. Schon im ersten Jahr der Pandemie haben wir über 10 Millionen Euro verloren und davon auch nur nach erheblichem Kampf einen Teil ersetzt bekommen. Zudem haben uns nach über einem halben Jahr Schließung auch viele Mitarbeiter verlassen. Eigentlich waren wir froh, im Herbst wieder „in Schwung“ gekommen zu sein – aber aktuell stehen wir wieder auf der Bremse.

Verliert der Kinocharme zugunsten von Netflix und anderen Streamingdiensten auf dem heimischen Sofa?

Die Pandemie ist eine reine Streaming-Werbezeit. Das heimische Sofa ist aber auch künftig dem Charme attraktiver Kinos deutlich unterlegen, wie uns der starke Kino-Herbst bewiesen hat: Die Menschen wollen wieder raus, wollen ausgehen und Filme zusammen auf der großen Leinwand genießen.

Rechnen Sie mit einer Rückkehr der Kinobesucher nach der Pandemie wie in Vor-Corona-Zeiten? Oder wird sich das Kino-Verhalten verändern?

Beides ist wohl richtig: Wir rechnen mit einer Rückkehr der Besucher – aber auch mit einer Veränderung des Kinokonsums. Es muss uns künftig noch mehr gelingen, den Kinobesuch zu einem besonderen Ereignis zu machen.

Gibt es Alternativen in der Flaute? Wie können Sie einem Abwärtstrend der Besucherzahlen entgegensteuern?

Gegen die aktuelle Flaute gibt es kein Mittel, denn den Grund für den aktuellen Abwärtstrend können wir nicht wirklich beeinflussen. Aber grundsätzlich hat unsere Branche mit vielen Angeboten abseits des Films, mit Übertragungen von Opern, Konzerten und Ballettaufführungen bereits ergänzende Angebote geschaffen.

Welche Art von Filmen laufen derzeit am besten?

Unser Highlight im Herbst war natürlich „Bond“ – auf den wir über zwei Jahre warten mussten. Aber auch „Contra“ konnte bei uns überzeugen – und „Gucci“ passte ebenfalls sehr gut auf unsere Leinwände.

Haben Sie sich persönlich Kino ermöglicht während der vergangenen Jahre und welche Filme gehören da zu den Favoriten?

Natürlich gehe ich regelmäßig ins Kino, um Filme an dem Ort zu sehen, für den sie geschaffen wurden. Ich liebe die Kinoatmosphäre, das große Bild und den perfekten Ton. Aus dem aktuellen Programm haben mir „House of Gucci“ und „Sing- Die Show deines Lebens“ – sehr empfehlenswert – gefallen.

Von Susanna Bauch