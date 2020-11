Hannover

Im Staatsorchester ist ein positiver Covid-19-Fall bekannt geworden. Ansteckungsgefahr für die Zuschauerinnen und Zuschauer soll nach Angaben der Staatsoper nicht bestanden haben, da im gesamten Haus die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden Teile des Orchesters in häusliche Quarantäne geschickt. Durch die Ausdünnung im Staatsorchester kann jetzt das letzte Konzert nicht wie geplant aufgeführt werden. Das Programm des 2. Sinfoniekonzertes musste leicht geändert werden. Am Montag beginnt dann die einmonatige Schließung der Opern-, Theater- und Konzerthäuser.

Von Ronald Meyer-Arlt