Hannover

Kaum hat die junge Frau die letzte Treppenstufe am Ausgang vor der Cumberlandsche Galerie erreicht, da reißt sie sich auch schon die Maske vom Gesicht und schleudert – glühend vor Begeisterung – ihren beiden Begleiterinnen ein „Boh, war die gut. So, so toll“ entgegen.

Und, was soll man sagen: die junge Frau hat Recht. Amelle Schwerk ist wirklich „so, so toll“. Sie spielt aber auch in einem tollen Stück. Ammelle Schwerk, die an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover zur Schauspielerin ausgebildet wurde und seit 2019 zum Ensemble des hannoverschen Schauspiels gehört, ist in „Judas“, einem Monolog der niederländischen Autorin Lot Vekemans, zu sehen. Das Stück (in der Inszenierung von Oliver Meyer) hatte bereits Premiere, jedenfalls so halb. Im April wurde es – coronabedingt – als Videoproduktion des Theaters gezeigt. Damals war schon zu erkennen, dass das eine tolle Produktion sein wird. Wie toll der Judas-Monolog tatsächlich ist, zeigt sich jetzt bei der echten Premiere vor echtem Publikum in einem echten Theaterraum: dem Cumberlandschen Treppenhaus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen eng wie früher (Es gilt 2-G-Plus – wer geboostert ist, darf ohne Testnachweis erscheinen), die Schauspielerin agiert vor ihnen auf der Treppe zum zweiten Obergeschoss.

Augenkontakt mit den Zuschauern

Sie erzählt und spielt und singt mit schöner Stimme – und sie spricht das Publikum immer wieder direkt an. Das Thema Schuld und Reue, das ja im Zusammenhang mit der Geschichte von Judas, dem Verräter, nicht ganz unwichtig ist, wird vom Theologischen oft ins Lebenspraktische heruntergebrochen: Frau Judas vermutet, dass es Zuschauer ohne gültige Eintrittskarte geben könne und unterzieht jeden Besucher einer strengen Musterung durch Augenkontakt.

Das funktioniert nicht im Film, das funktioniert nur im Theater. Und es ist nicht die einzige Form der Begegnung. Immer wieder steigt diese Dame Juda aus ihrer Rolle aus und kumpelt mit dem Publikum herum, scherzt mit ihm, bezirzt es, befragt es. Das riecht vielleicht manchmal ein bisschen nach Schultheater, aber hey, wieso soll das ein Problem sein?

Glühend vor Begeisterung

Noch einmal mit Gewühl: Diese Wiederaufnahme eines Theaterfilms vor echten Zuschauer zeigt eindrücklich wie gut es ist, dass es so etwas gibt: echtes Theater, Schauspielerinnen (oder Schauspieler), die sich in diesem Moment, jetzt, vor aller Augen, aufs Hochseil wagen und große Fragen nach Schuld, Reue, Glaube, Vertrauen und Gewissen stellen. Theaterleute, die gemeinsam mit anderen, die zwar schweigen, aber deshalb nicht stumm sind, über Gott und die Welt diskutieren – und junge Frauen, die nach der Vorstellung glühend vor Begeisterung in der Nacht entschwinden.

Es ist so schön. Und es ist nicht zu ersetzen.

Weitere Vorstellungen am 14. Dezember sowie am 7. und 28. Januar in der Cumberlandschen Galerie des Schauspiels Hannover.

Von Ronald Meyer-Arlt