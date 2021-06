Hannover

Es ist sonderbar, dass die universale Sprache der Musik zu manchen Themen scheinbar gar nichts zu sagen hat. Oder nur sehr verspätet: Als die blaue Blume der Romantik in der Dichtung schon zu welken begann, hielten die Komponisten noch unverdrossen an klassischen Idealen fest. Heute sind Romane und Theaterstücke längst voll von den Diskursen um Diversität und die postmigrantische Gesellschaft – die Musik aber schweigt davon.

Doch bei der Sängerin und Komponistin Cymin Samawatie ist eine Saite in Schwingung geraten, als sie in der Biografie des Dirigenten Daniel Barenboim auf die Geschichte seines West-Eastern Divan Orchestras stieß, in dem arabische und israelische Musikerinnen und Musiker gemeinsam musizieren. Sie sei fasziniert gewesen von seiner Idee, verschiedene Menschen zusammenzubringen, sagt Samawatie – „nur das musikalische Ergebnis fand ich unbefriedigend.“

Musik für eine diverse Gesellschaft

Denn bei Barenboim stehen Beethoven-Sinfonien auf dem Programm. Samawatie aber erhoffte sich von der Begegnung unterschiedlicher Kulturen mehr als das herkömmliche Repertoire. „Ich habe mich gefragt, wie Musik eigentlich klingen würde, wenn die Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Kulturen kommen und wirklich ihre eigenen Traditionen einbringen.“

2013 gründete sie deshalb gemeinsam mit dem Schlagzeuger Ketan Bhatti das Trickster Orchestra. Darin spielen Jazzmusiker neben klassischen arabischen Instrumentalisten, ein Streicher der Berliner Philharmoniker neben einer Koto-Virtuosin und einem Mundorgelspieler. Gerade ist das erste Album des Orchesters beim renommierten Plattenlabel ECM erschienen.

Cymin Samawatie und Ketan Bhatti: Trickster Orchestra Quelle: ECM/Universal

Der Begriff der Weltmusik drängt sich bei so einer exotischen Besetzung auf – greift für das Projekt aber viel zu kurz. Es geht nicht darum, eine Musik mit wechselnden, jeweils unterschiedlichen Aromen zu machen, die entsteht, wenn mal die eine, mal die andere Tradition die musikalische Oberhand behält. Angestrebt ist eine echte Synthese – „transtraditionelle Musik“ nennen ihre Erfinder das: „Wir sind auf der Suche nach einer zeitgenössischen Musik, die der Diversität unserer Gesellschaft gerecht wird“, sagt Samawatie.

Studium an der Musikhochschule

Für sie begann diese Suche in Hannover, wo sie Schulmusik studiert hat. Ihr Klavierlehrer Gerrit Zitterbart hat bald gemerkt, dass sie das Zeug hat, eigene Wege zu gehen, und sie darin bestärkt, das auch zu tun. Und der Schlagzeuger Andreas Boettger hat ihr die Ohren geöffnet für die unendlichen Möglichkeiten der zeitgenössischen Musik. „Es war ein großartiges Studium. Es gab Klassik und Jazz und viele inspirierende Momente, gerade wenn ich etwas gemacht habe, das nicht üblich war.“

Dazu gehörte schon das Musikstudium selbst. Ihr Vater, der mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen war, hätte seiner Tochter lieber als Ärztin gesehen. Doch Samawatie zog es zur Musik – sie wollte das Fach an der Schule unterrichten. In Braunschweig, wo sie 1976 geboren wurde, hatte sie selbst eine Musiklehrerin, die ihr half, ihre Talente zu entfalten. Ihr wollte sie nacheifern. Doch die Inspiration aus dem Studium in Hannover trug sie bald zu eigenen Projekten wie der Jazzformation Cyminology und schließlich zum Trickster Orchestra.

Dessen Musik klingt besonders, weil seine Mitglieder die Komfortzonen ihrer eigenen Musiktraditionen verlassen, um sich der ihrer Kollegen und Kolleginnen anzunähern. Dabei soll unbedingt vermieden werden, nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder ins einfache Dialogisieren zu kommen. „Wir wollen eine radikal vielfältige Musik“, sagt Samawatie. Und so theoretisch sich dieses Konzept auch anhören mag: Die Musik auf dem neuen Album klingt erstaunlich sinnlich und warm. Sie ist kein vertonter Diskurs, sondern der Klang der Sehnsucht.

Von Stefan Arndt