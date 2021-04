Hamburg

Ei, schau her: Forscherinnen und Forschern ist es jetzt gelungen einen Blick unter die Schale zu werfen. Sie haben ins Innere eines Hühnereis geschaut und dabei beobachtet, was genau passiert, wenn das Eiweiß erhitzt wird.

Das Werkzeug, das sie dafür benutzt haben, ist geradezu unverhältnismäßig groß. Für den Blick ins Ei kam die Röntgenlichtquelle PETRA III am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg zum Einsatz. Das ist ein ein 2,3 Kilometer langer Elektronenbeschleuniger, der ein intensives Röntgenlicht zu erzeugen vermag. Mit den Röntgenstrahlen, die entstehen, wenn die durch die Röhre rasenden Elektronen ins Schlingern gebracht werden, kann man erkennen, was beim Erhitzen im Inneren eines Eis vor sich geht: Die Proteine im ursprünglich transparenten Hühnereiweiß bilden ein engmaschiges Netz – und das ist dann undurchsichtig.

Erkenntnisse für das Verständnis von Biomolekülen – und für das Frühstück

Das Verfahren, mit dem die Forscherinnen und Forscher die Eiweißverändung untersucht haben, nennt sich Röntgenphotonen-Korrelationsspektroskopie (genannt XPCS-Technologie). Es eignet sich für die Untersuchung der Dynamik von Biomolekülen aller Art.

„Die innovative Untersuchungsmethode ist sowohl für die Lebensmittelindustrie interessant als auch für das große Feld der Proteinanalysen in der Forschung“, so heißt es beim DESY zur Kooperation der Gruppen von Frank Schreiber von der Universität Tübingen und Christian Gutt von der Universität Siegen zusammen mit Forschern von DESY und vom Europäischen Röntgenlaser European XFEL, deren Ergebnisse im Fachblatt „Physical Review Letters“ veröffentlicht sind.

Die Forschung ist nicht nur für Molekularbiologen und vielleicht am Rande für Werkstoffspezialisten lehrreich, sie liefert auch Erkenntnisse für die Herstellung des perfekten Frühstückseis. Die Messung zeige, so heißt es bei DESY, die Proteindynamik im Eiweiß über rund eine Viertelstunde. In den ersten knapp drei Minuten wuchs das Proteinnetzwerk demnach exponentiell und erreichte nach etwa fünf Minuten (ist das nicht auch die landläufig als richtig angesehene Kochdauer für Frühstückseier einer mittleren Standardgröße?) ein Plateau, auf dem sich nahezu keine weiteren Proteinverknüpfungen mehr formten. Die mittlere Maschengröße des Proteinnetzes lag nach dieser Zeit bei ungefähr 0,4 Mikrometern (Tausendstelmillimetern).

Das ist der Eierkocher von DESY

Fünf Minuten Kochzeit für perfekte Frühstückseier der Standardgröße bestätigt: Der DESY-Eierkocher mit Röntgenstrahlen. Quelle: Universität Tübingen, Anastasia Ragulskaya

In einer zweiten Studie untersuchte das Team mit der XPCS-Technik die Selbstorganisation von Proteinlösungen in proteinreiche und proteinarme Domänen als Beispiel von Strukturbildung in der Zellbiologie. Dabei ließ sich die temperaturabhängige Dynamik zeitabhängig verfolgen. „Bei hoher Proteinkonzentration sinkt die Mobilität, was die Entwicklung der Phasentrennung bremst. Das ist wichtig für die besondere Dynamik des Systems“, berichtet Hauptautorin Anita Girelli aus Schreibers Gruppe.

Eigentlich schade, dass das häusliche Eierkochen auf dem Herd nicht ebenso vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wird. Schließlich führt es doch zumindest auf den allerersten Blick zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Was die optimale Kochdauer von Frühstückseiern betrifft. Ob es gelingt, mit einem Induktionsherd Interessentender Röntgenphotonen-Korrelationsspektroskopie (wie gesagt: XPCS) zu begeistern, ist schließlich allein vom Verkaufsgeschick des Mannes oder der Frau am Herd abhängig.

Lassen Sie sich Ihr Osterfrühstück schmecken!

Von HAZ