Frau Professor Jacob, der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an Klaus Hasselmann und andere Klimaforscher. Haben Sie damit gerechnet?

Nein, aber ich freue mich sehr, dass Klaus Hasselmann den Nobelpreis erhält, denn er hat ihn sehr, sehr verdient.

Klimaforscherinnen und -forscher finden gerade sehr viel öffentliche Beachtung. Wie wichtig ist da der Nobelpreis noch?

Der Nobelpreis ist für die Klimaforschung extrem wichtig. Denn er ist auch eine deutliche Anerkennung der klaren, soliden, physikalischen Forschung, die in der Klimawissenschaft betrieben wird.

Die Klimaforschung hat eine wichtige Nachricht, Klimaforscher und -forscherinnen warnen vor dem menschgemachten Klimawandel. Bei vielen Menschen scheint das allerdings noch nicht angekommen zu sein. Fühlen Sie sich manchmal wie eine Kassandra, die Warnungen ausspricht, die niemand hören will?

Die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringen wird, sind vielen Laien bisher wahrscheinlich nicht richtig bewusst geworden. Und auch die Informationen, die die Klimaforschung in Richtung Politik gegeben hat, sind über lange Zeit nicht angemessen berücksichtigt worden. Aber das Bewusstsein der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert – auch weil wir Klimaforscher bessere Wege der Kommunikation gefunden haben. Wir sind stärker in den Dialog mit der Gesellschaft getreten. Ich glaube, das hilft viel. Als Kassandra sehe ich mich also nicht.

Hilft bei der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gesellschaftliches Handeln anregen können, die Lektüre von Hannah Arendt? Sie sprechen ja zum Auftakt der diesjährigen Hannah-Arendt-Tage in Hannover.

Ich glaube die Lektüre ist hilfreich. Allerdings bin ich Meteorologin und keine Spezialistin für Hannah Arendt. Aber Hannah Arendts Konzept von Pluralität im politischen Raum könnte bei der Überlegung, wie Erkenntnisse der Klimaforschung Eingang in gesellschaftliches Handeln finden, von Nutzen sein. Hannah Arendt weist ja nachdrücklich darauf hin, dass man auch immer die Perspektive des Gegenübers einnehmen soll. Das, so glaube ich, wird in der politischen Debatte zu wenig getan.

Hannah Arendt hat sich viel mit den Gefahren des Totalitarismus beschäftigt. Möglicherweise sinnvolle Einschränkungen – wie weniger Fleischkonsum, weniger Flugreisen, weniger Autoverkehr – werden ja heute gelegentlich als geradezu totalitäre Einschränkungen von Freiheitsrechten wahrgenommen. Könnte im Zusammenhang mit der Klimakrise ein neuer Totalitarismus drohen?

Nein, das glaube ich nicht. Ein Problem ist, dass die notwendigen Maßnahmen, die man braucht, um den Klimawandel zu begrenzen, zurzeit oft als Beschränkungen angesehen und diskutiert werden. Sicher brauchen wir auch Beschränkungen, aber wir brauchen auch neue, weitere Optionen. Oft ist es zu kurz gesprungen, nur Verbote auszusprechen. Man muss eher Dialoge dazu führen, was notwendig für einen gewissen Lebensstandard ist, und darüber, wo wir in den vergangenen Jahren womöglich zu exzessiv konsumiert haben.

Ihr Vortrag bei den Hannah-Arendt-Tagen in Hannover trägt den Titel „Jedes halbe Grad zählt“. Das klingt doch nach einem deutlichen Appell zur Zurückhaltung bei Aktivitäten, die den Klimawandel befeuern.

Es geht darum, dass jedes halbe Grad mehr an globaler Erwärmung zu einer stärkeren Veränderung unserer Lebensverhältnisse führen wird – auch wenn sich das wenig anhört. Wir werden in jedem Fall mehr extreme Wetterereignisse bekommen – auch in Deutschland. Aber jedes halbe Grad mehr Erwärmung macht die Sache noch dramatischer. Wir haben es in der Hand, ein sicheres, gutes Leben für die kommenden Jahrzehnte zu formen – und zwar jetzt. Wir müssen jetzt neue Technologien und neue Lebensweisen entwickeln, die zu einem klimaresilienten und trotzdem wohlständigen Leben führen können. Es liegt an uns: Wir können beeinflussen, wie unser Leben in Zukunft aussehen wird. Das ist eigentlich doch eine sehr schöne Option.

Zur Person Daniela Jacob ist Meteorologin und Direktorin des Climate Service Center Germany, einer Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Hereon, sowie Gastprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Sie ist koordinierende Hauptautorin des Sonderberichts des Weltklimarates zu den Auswirkungen der globalen Erwärmung von 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau. Mit Daniela Jacobs Vortrag „Es ist Zeit – jedes halbe Grad zählt!“ werden am Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Ricklingen (Anne-Stache-Allee 7) die Hannah-Arendt-Tage 2021 eröffnet. Die Veranstaltung wird auch als Livestream übertragen. Interessenten können sich auf der Seite der Hannah-Arendt-Tage anmelden.

Von Ronald Meyer-Arlt