Dank für Ärzte und Pflegekräfte in der Corona-Krise:​ Heute Fensterkonzert für alle Helfer

Hannover

Heute um 18 Uhr wollen Profi- und Laienmusiker und -sänger in ganz Deutschland Beethovens „Ode an die Freude“ an ihren offenen Fenstern aufführen. In Hannover haben unter anderem das Musikzentrum und der Mädchenchor dazu aufgerufen. Das Stück erklingt im Original im Schlusssatz der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven und ist seit 1972 die offizielle Hymne der Europäischen Union. Damit sich in der Nachbarschaft möglichst große Harmonie einstellt, soll das Stück in D-Dur gesungen und gespielt werden, der erste Ton der Melodie ist dann ein fis.

„Wir können jetzt etwas geben“

Mit von der Partie ist auch Malte Refardt mit seiner Famile. Er selbst war lange Solo-Fagottist der NDR Radiophilkharmonie und inzwischen Professor an der Musikhochschule Essen, seine Frau ist freischaffende Geigerin, seine Tochter singt im Mädchenchor. „Ich mache gern mit, um die Nachbarn ein bisschen aufzumuntern“, sagt er. Außerdem wolle er sich damit bedanken: „bei den Ärzten und Krankenpflegern, den Leuten an der Kasse im Supermarkt und hinter dem Tresen beim Bäcker.“

„Wir Musiker verstehen uns als Teil des Ganzen“, sagt Refardt, „und wir können jetzt etwas geben.“ Außerdem sei es wichtig zu zeigen, dass die Musiker noch da seien, auch wenn die Konzertsäle geschlossen seien. Die „Ode an die Freude“ hält er für ein gutes Stück für diesen Zweck: „Zwar ist es eigentlich noch nicht so weit, aber etwas Tragisches wollen wir jetzt auch nicht spielen“, sagt er. Die Beethoven-Melodie sei ein „kraftvolles Stück“, das Menschen aufmuntern und zusammenbringen kann.

Ode an die Freude: Die Noten

(Hier die Noten in einem eigenen Browserfenster öffnen)

Ode an die Freude: Der Text Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum! Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt. Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund! Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Cherub steht vor Gott. Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, überm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn überm Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen.

