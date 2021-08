Frau Benze, Sie sind Trauerrednerin. Kommen in Ihren Reden auch lustige Passagen vor?

Unbedingt. Ich versuche immer etwas mit einzubringen, was die Trauergäste zum Schmunzeln bringt.

Wir sprechen über Trauerfeiern. Warum sollen die Menschen da denn schmunzeln?

Schmunzeln oder Lächeln vermag Spannungen zu lösen. Es macht den Verlust bitter-süß. Und letztlich geht es mir darum, an Verstorbene zu erinnern, um das Leben, das man mit ihnen hatte, zu feiern.

Aber Witze machen Sie nicht?

Nein, Witze eher nicht. Aber ich versuche, amüsante Ereignisse oder Eigenschaften der Verstorbenen hervorzuheben.

Am Sonntag werden Sie an einer Gesprächsrunde in der Galerie Metavier teilnehmen. Unter dem Titel „Wer zuletzt lacht... Tod und Humor“ setzt man sich dort mit dem Thema Tod und Lachen auseinander. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Den Tod lustiger zu gestalten?

Das Ziel ist es, den Tod als zum Leben gehörend zu erleben. Meiner Einschätzung nach ist der Tod in Deutschland in eine Tabuzone geschoben worden. Es gibt einen flächendeckenden Verdrängungsmechanismus: Was weh tut oder Angst macht, soll am besten weit weg von uns.

Wir sprechen gerade auf dem Engesohder Friedhof miteinander. Da wird der Tod doch überhaupt nicht tabuisiert. Man wird hier überall an den Tod erinnert.

Für den Friedhof trifft das zu – da geht man ja auch ganz bewusst hin. Im Alltag ist das anders. Die meisten von uns leben ihr Leben, als wären sie unsterblich. Kaum jemand denkt an den Tod. Bald jeder Zweite von uns stirbt im Pflegeheim oder im Krankenhaus, und die meisten jüngeren Menschen haben noch nie einen Toten gesehen. Der Tod wird nicht mehr als Teil des Lebens wahrgenommen.

Das Lachen gehört zum Leben

Könnte ein humorvoller Umgang mit Tod und Sterben etwas daran ändern?

Auf jeden Fall. Er verändert die Perspektive und eröffnet die Möglichkeit einer neuen Betrachtung.

Aber gibt es nicht auch eine Würde des Todes, die das Lachen bei einer Trauerfeier verbietet?

Lädt in der Galerie Metavier regelmäßig zu einem Death Café und zu Salon-Abenden ein: Trauerrednerin Susanne Benze. Quelle: Katrin Kutter

Nein, das finde ich überhaupt nicht. Das Lachen gehört zum Leben und es macht Wehmut spürbar – und diese wiederum gehört zum Trauern. In dem Wort findet sich übrigens nicht nur das Wort „Weh“, sondern auch das Wort „Mut“. Natürlich darf die Würde des Toten nicht verletzt werden, aber durch das Lachen wird sie auch nicht verletzt. Im Lachen fühlt man sich lebendig und mit anderen Menschen verbunden. Auch aus meiner Erfahrung in der Sterbebegleitung weiß ich, dass Sterbenden das Lachen nicht fremd ist. Solange jemand noch lacht, fühlt er das Leben.

Lachen und Weinen sind menschliche Gefühlsäußerungen, die nah beieinander liegen.

Ja, das Lachen wohnt oft bei den Tränen. Und Lachen schützt ja auch. Wer lachen kann, fühlt sich gelöst und mit anderen verbunden.

Warum wäre es eigentlich nicht in Ordnung, dass der Tod eine Tabuzone ist? Warum muss jedes Tabu immer gleich überwunden werden? Vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, dass der Tod tabuisiert wird.

Das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Aber dass der Tod gesellschaftlich als Tabu behandelt wird, ist meines Erachtens nicht gesund. Es entfremdet uns vom natürlichen Kreislauf des Lebens. Deshalb lade ich in der Galerie Metavier auch regelmäßig zu einem Death Café und zu Salon-Abenden ein, in dem sich Menschen über den Anfang und das Ende – und über das Leben dazwischen – austauschen können.

Warum?

Für manche Menschen ist es schwierig, mit Angehörigen oder Freunden über solche Themen zu sprechen, schließlich gibt es ja das Tabu. Wir öffnen Kultur-Räume, um etwas über sich zu erfahren – das bereichert das eigene Leben.

Lachen? Warum nicht? Die Trauerrednerin Susanne Benze. Quelle: Katrin Kutter

In Ihrer Tätigkeit als Trauerrednerin sind Sie immer mit dem Tod konfrontiert. Was macht das mit Ihnen?

Die Beschäftigung mit dem Tod hat mein Leben reicher und sinnvoller gemacht. Durch persönliche Trauerfälle und Sterbebegleitungen habe ich das Thema in meinem Leben wahrgenommen. Dann wurde mir klar, dass bei Trauergesprächen mit Angehörigen im Grunde Biografie-Arbeit gemacht wird. Es lohnt sich, auf das Leben zu schauen und herauszufinden, was dieses bestimmte Leben ausmacht. Was ist die Essenz eines Lebens? Das ist eine Frage, mit der ich mich viel beschäftige.

Zur Person Susanne Benze ist Trauerrednerin und Dozentin. Am Sonntag, 8. August, dem „Memento“- Tag, bei dem bundesweit mit Aktionen auf die Endlichkeit des Lebens hingewiesen werden soll, ist sie in der Galerie „Metavier“ (Hannover, Minister-Stüve-Straße 14) zu Gast, die der Bestatter Sven Friedrich Cordes betreibt. Dort beginnt um 14 Uhr eine Gesprächsrunde, die sich unter dem Titel „Wer zuletzt lacht… Tod und Humor“ mit der Frage befasst, ob man angesichts des Todes lachen darf. Weitere Gäste auf dem Podium sind neben Susanne Benze und Sven Friedrich Cordes der Trauerbegleiter Holger Bodmann und der Pastor Uwe Mletzko. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Warum sollen die Besucher am Sonntag, dem Memento-Tag, in die Galerie Metavier kommen?

Um diesen Perspektivwechsel zu erleben. Um festzustellen, wie erleichternd und schön es sein kann, dass man angesichts des Todes auch lachen darf.

Von Ronald Meyer-Arlt