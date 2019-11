Hannover

Wie das wohl von der Bühne her ausgesehen haben muss? Ein ganzer Saal voller Leute mit Schlafmasken vor den Augen, keine Chance zum optischen Dialog zwischen Bühne und Publikum. Im Grunde abtörnend für die Akteure auf der Bühne. Aber weit gefehlt. Was da im Schauspielhaus geschah, war so gewollt. „Dark Room“ nennt das Orchester im Treppenhaus eines seiner innovativen Kunstprojekte. Das bedeutet Kunstgenuss bei völliger Dunkelheit.

Große Fragen aus dem All

Diesmal ging es um den russischen Kosmonauten Alexei Leonow, der 1961 als erster Mensch einen Weltraumspaziergang unternahm. Es war eine dramatische Angelegenheit, nur unter Schwierigkeiten konnte er mit seinem Kommandanten Pawel Beljajew lebend zur Erde zurückkehren. Der hannoversche Autor Ulrich Klingenschmitt hat daraus ein lebendiges Livehörspiel gemacht. Bei dokumentarischen Aktionen kommen die Dialoge dabei dicht, und das Stück hat zügiges Tempo. Wenn die beiden Weltraumfahrer aber anfangen, in ihrer engen Raumkapsel die ganz großen Fragen der Menschheit wie Umwelt, Frieden und Religion zu reflektieren, wirkt das etwas bemüht.

Gleichwohl ist das Ganze ein Hörgenuss. Das lag vor allem an den beiden Sprechern Tobias Kluckert und Marcus Off. Mit gestalterischer Vielfalt trafen sie die verschiedenen Tonlagen der beiden Kosmonauten zwischen technischer Routine, dem rauen, aber herzlichen Geraunze zwischen Kollegen und dem Schrecken. Da entstanden lebendige Bilder im Kopf. Die liefen auch weiter, wenn das Hörspielgeschehen immer wieder fließend in die Musik des Treppenhaus-Orchesters überging.

Kompositionen werden zur Filmmusik

Dirigent Thomas Posth hatte dazu Werke von Schostakowitsch ( Ausschnitte aus dem Klavierquartett g-moll op.57), Holst (Bearbeitung der Sinfonie „Die Planeten“) , Sollima ( „Terra Aria“) und Nikodijevic („Gesualdo Dub/Raum mit gelöschter Figur“) ausgewählt. Alles gut gespielte und teilweise aufregende Musik. Interessant aber, dass diese Kompositionen einiges an ihrer programmatischen Identität einbüßen und sich in Richtung Filmmusik veränderten.

Bilder im eigenen Kopf

Denn die Filme im eigenen Kopf gingen ja in den Hörspielpausen weiter, auch wegen des ausschließlichen Höreindrucks. Als wenige Minuten vor Schluss der Ruf erscholl „Masken ab“, kehrte die optische Realität zurück, und man saß mit einen Mal wie gewohnt in einem ganz normalen Konzertsaal mit Publikum und Orchester und Darstellern auf der Bühne.

Ein wenig ernüchternd war das, aber eine gute Gelegenheit, den Akteuren zuzujubeln. Und das dann Auge in Auge.

Von Claus-Ulrich Heinke