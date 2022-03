Hannover

Es gibt ja diese Menschen, die schleppt man einfach mit. Die Kollegen aus dem Job, den man schon längst aufgegeben hat. Die alten Freunde, von denen man sich schon längst entfremdet hat. Die man einmal im Jahr trifft, es aber eigentlich auch lassen könnte. Pierre LeCoeur ist seine Zeit dafür zu schade. Er möchte neue, bessere Freundschaften. „Ich will wieder überrascht werden von meinen Freunden“, sagt er in „Das Abschiedsdinner“ im Neuen Theater.

Also geben er und seine Frau Clotide Abschiedsdinner – gutes Essen, guter Wein, perfekte Abende für alte Freunde, bei denen sie sich danach einfach nie wieder melden, während die Gäste nichts davon wissen. Ihr erstes Opfer ist Pierres alter, aber auch leicht nerviger Freunde Antoine. Der aber kommt während des Dinners hinter den Plan.

Ein wenig überdreht

Und so entspinnt sich im ausverkauften Kellerraum des Neuen Theaters die Boulevardkomödie des französischen Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière. Pierre und Antoine werfen sich in Pierres Wohnzimmertraum aus Klippan und Billy alle die Dinge an den Kopf, die in den letzten 30 Jahren schief gegangen sind, bis am Ende – selbstverständlich – alles wieder gut ist.

Mit Rüdiger Hellmann, Jens Knospe und Natascha Paulick steht ein Ensemble mit Erfahrung aus Theater und dem Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen auf der Bühne – alle spielen sie ein wenig überdreht, ein wenig karikierend, aber hier geht es ja auch nicht um Realismus.

Leben mit Billy: Pierre (Rüdiger Hellmann, links), Antoine (Jens Knospe) und Clotide (Natascha Paulick). Quelle: Oliver Vosshage

Hinter dem fluffigen Zweiakter stecken dann aber doch tiefer gehende Fragen: Welche Freundschaften, welche Bekanntschaften lohnt es sich zu pflegen? Welche sind nur noch Gewohnheit? Lohnt es sich, die Zeit zu investieren? Wie kommt man möglichst elegant aus der Nummer raus? Oder sollten vielleicht gerade bei Freundschaften Selbstoptimierung und eiskalte Kosten-Nutzen-Rechnungen lieber keine Rolle spielen?

„Das Abschiedsdinner“ beantwortet selbstverständlich keine dieser Fragen. Zeigt aber, dass gutes Boulevardtheater hinter der flachen Maske auch mal in die Tiefe gehen kann.

Die nächsten Aufführungen: Bis zum 12. Mai jeweils dienstags bis sonntags um 19.30 Uhr, sonnabends und sonntags zusätzlich um 16 Uhr.

Von Jan Fischer