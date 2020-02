Das Collegium Musicum spielt Heimatklänge im Lichthof des Welfenschlosses

Ersatzdroge für die Serienjunkies: „Game of Thrones – The Concert Show“ bringt die Musik der Erfolgsserie als opulente Orchesterfassung auf die Bühne. Im Theater am Aegi in Hannover wird es besonders bei „The Rains of Castamere“ emotional – dem Song zur traumatischen „Roten Hochzeit“. Dabei spielt der Dirigent sogar kurz Luftgitarre.