Was für ein Albtraum: Am Bremer Busbahnhof findet der Fahrer eines privaten Reiseunternehmens in einem verwaisten Koffer eine Hand und einen Fuß sowie einen Zettel mit einer rätselhaften Notiz. Weitere Spuren, die auf Opfer oder Täter hinweisen, gibt es nicht. Der zuständige Bremer Kommissar Olaf Thorn steht vor einem Rätsel und vermutet anfangs einen Mord aus Eifersucht. Doch kurze Zeit später taucht in Berlin und wieder in einem Bus derselben Firma ein Koffer auf, erneut mit säuberlich abgetrennten menschlichen Extremitäten. Der Kommissar und seine Berliner Kollegin Leonie Grün vermuten nun, dass hier ein Serienmörder am Werk ist.

So beginnt der neue Horrorthriller „Das Fundstück“, den der Bestsellerautor Andreas Winkelmann unter dem Pseudonym Frank Kodiak veröffentlicht hat. Einen Autorennamen, den er bereits zum dritten Mal verwendet. Warum, bleibt sein Geheimnis. Zur Geheimhaltung der wahren Autorenschaft dient das Pseudonym jedenfalls nicht. So steht bereits auf dem Cover des Buches, dass Kodiak und Winkelmann eine Person sind. Und auch was Inhalt und Schreibstil angeht, unterscheiden sich die beiden nicht.

Ermittlungsarbeit steht im Mittelpunkt der Handlung!

Wer Winkelmann kennt, weiß, was ihn erwartet: ein gut konstruierter Thriller, der geschickt mit Horrorelementen spielt, dennoch nie zu bluttriefend und grausam wird. In „Das Fundstück“ konzentriert sich der Autor vor allem auf die Schilderung der Ermittlungsarbeit seiner Kommissare. Zwei wirklich sympathische Figuren, denen dieser mysteriöse Fall alles abverlangt.

Lange Zeit ist nämlich kein Motiv für die grausamen Taten zu erkennen. Zudem sucht sich der Täter seine Opfer offenbar rein zufällig aus. Da auch der Leser nie viel mehr weiß als die Ermittler, bleibt das Buch bis zum überraschenden, vielleicht ein wenig zu abrupten Schluss spannend. Und wer statt mit Bahn oder Auto lieber mit dem Bus reist, wird nach der Lektüre bei der nächsten Fahrt unweigerlich an diesen Thriller denken müssen. Gute Fahrt!

Frank Kodiak – Das Fundstück, Droemer Taschenbuch, 368 Seiten, 9,99 Euro. Der Autor liest am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Lister Meile 39.

Von Ernst Corinth