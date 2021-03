„Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie“ streamt live aus dem TaK

Hannover

„Wenn ich im vergangenen Jahr eines gelernt habe, dann, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, irgendetwas zu planen.“ Und deshalb plant Wiebke Eymess auch nicht mehr. jedenfalls nicht weiter als zwei Wochen. Denn alles Weitere ist für die Kabarettistin unberechenbar in Corona-Zeiten. Was sie sonst so erlebt als Dorfbewohnerin mit Familie und stillgelegte Künstlerin, berichtet die weibliche Hälfte des Duos namens Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie seit ziemlich genau einem Jahr in ihrem Corona-Blog. Und weil neben Bühnen- und Lebenspartner Friedolin Müller eben auch Kinder im Spiel sind, geht es oft um die ganz einfachen Dinge wie Schleifebinden, Kaugummiblasen und Delikatessen, zu denen unbedingt auch Nudeln mit Linsen-Bolognese zählen können.

Radiokolumne im SWR

Aber der melancholisch-verträumte bis sarkastische Tonfall lässt auch immer wieder durchblicken, wie schlimm es ist, sich als Künstlerin oder auch Mutter in der Corona-Krise abgehängt zu fühlen. Der SWR hat aus dem Blog eine Radio-Kolumne gemacht. Und am Freitag, 26. März, um 19 Uhr wird das Duo über die „Tage in Corona“ berichten, im Live-Stream des Theaters am Küchengarten. Um 19 Uhr geht es los, Tickets und Infos unter tak-hannover.de.

Von Uwe Janssen