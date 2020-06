Hannover

Beethovens Tripelkonzert ohne Orchester? Auf einer neuen CD des Hyperion-Trios kann man das erleben. Der Komponist Carl Reinecke (1824–1910) hat Beethovens sinfonisches Werk so souverän für Klaviertrio bearbeitet, dass sich die Solostimmen und der Orchesterpart zu einer neuen Einheit verbinden. Meisterhaft.

Dem Hyperion-Trio gelingt es, das kammermusikalische Klangbild der Bearbeitung als Einheit darzustellen und zugleich durch feine Nuancen die ursprünglichen Solopartien durchscheinen zu lassen. Dieser ungewöhnliche Tribut an das Beethovenjahr vereint das Trio mit weiteren Werken von Carl Reinecke auf seiner CD, die im Sommer erscheinen soll.

Musik- und Lebenspartner

Dass sich das Hyperion-Trio gerade mit diesem Leipziger Romantiker befasst, hat auch mit dem Medienpartner cpo zu tun. Dieses Klassiklabel füllt seit 30 Jahren musikalische Lücken abseits des Mainstreams. Aufgenommen wurde die Musik im Dezember 2019 und steht damit am Ende des Jubiläumsjahres, mit dem das Hyperion-Trio sein 20-jährigen Bestehen feierte.

1999 begannen Katharina Troe (Violoncello), Oliver Kipp (Violine) und Hagen Schwarzrock (Klavier) ihre gemeinsame Geschichte als Klaviertrio. Die Namenswahl „Hyperion“ geht auf Hölderlins gleichnamigen Briefroman zurück. Als Ensem­ble­name steht er für die Romantik, in der das Trio seine musikalische Heimat und den Schwerpunkt seiner Repertoirearbeit sieht.

„Unsere Wege kreuzten sich aber viel früher, ohne dass wir schon ahnten, einst als Trio zusammen zu arbeiten,“ erzählt Oliver Kipp, der heute Stimmführer der Zweiten Geigen in der NDR Radiophilharmonie ist. „ Katharina und ich spielten schon mit 13 Jahren gemeinsam im Niedersächsischen Jugendsinfonieorchester.“ Dass sie einige Jahre später ein Ehepaar werden würden, ahnten sie damals noch nicht. Auch Pianist Schwarzrock ist ein Bekannter schon aus „Jugend musiziert“-Zeiten.

Festivals auf Helgoland

Erstmals als Trio spielten die drei in Göttingen bei einem von Katharina Troe organisierten Kammerkonzert – und beschlossen zusammenzubleiben. Schon ein Jahr später bekamen sie mit dem 1. Preis beim Brahms-Wettbewerb in Pörtschach eine motivierende Bestätigung für ihre Entscheidung. Von der lebendigen Entwicklung des Ensembles zeugen bisher zehn CDs, bundesweite Auftrittsorte, Konzertreisen und Kammermusikmeisterkurse. Seit 2016 laden sie zum Festival „Klanginsel Helgoland“ auf die Hochseeinsel ein. In diesem Jahr ist eine Ausgabe im Herbst geplant.

Warum haben sie das Klaviertrio zu einer Konstante ihrer musikalischen Arbeit gemacht? Hagen Schwarzrock fasst das so zusammen: „Die Gattung Klaviertrio ist mit toller Musik geradezu gesegnet worden. Es ist ein Privileg, das spielen zu können.“

Von Claus-Ulrich Heinke