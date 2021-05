Hannover

Jemand hat dem Gebäude einen Hut aufgesetzt. Eine silbrig schimmernde Melone scheint auf dem Flachdach des Gebäudes zu thronen, das demnächst das Restaurant des Klinikums Wahrendorff in Köthenwald bei Sehnde werden soll. Die Kuppel schimmert silbern, das liegt an den Aluminiumelementen, die zu ihrer Konstruktion gehören. Später wird sie mit Titanschindeln bedeckt werden, der silbrige Schimmer wird erhalten bleiben.

Betritt man den Innenraum, ist zu erkennen, dass das hier gar keine runde Kuppel, sondern eine Ellipse ist. 13 Meter lang, sechs Meter breit und sechs Meter hoch ist die Konstruktion über dem neuen Speisesaal, und sie ist Teil eines Kunstwerks. LED-Strahler werden das 20 Tonnen schwere Gebilde von innen in stetig wechselnden Farben erleuchten und auch von außen wird der Hut auf dem Dach seine Farbe ändern.

Das Projekt ist ein Werk des Lichtkünstlers James Turrell. Vier seiner Werke sind im Sprengel-Museum Hannover zu sehen (das derzeit pandemiebedingt noch geschlossen ist), im Kunstmuseum Wolfsburg präsentierte Turrell vor mehr als zehn Jahren eine spektakuläre begehbare Lichtinstallation, die international beachtet wurde.

Räume aus Licht

James Turrell hat in Arizona einen Vulkankrater in ein gigantisches Lichtobservatorium umgebaut. Er schafft Räume aus Licht, manchmal hat man in ihnen das Gefühl zu schweben, manchmal scheint er mit seinen Leuchtflächen den Himmel auf die Erde zu holen. Dass ein großes Werk des Lichtkünstlers demnächst im Klinikum Wahrendorff, einem Krankenhaus für Menschen mit psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen, zu sehen sein wird, ist Matthias Wilkening zu verdanken. Der Geschäftsführer des Klinikums hatte beim Anblick der Pläne für den Neubau das Gefühl, dass im Speisesaal etwas fehlen würde. Ein Raum für maximal 120 Menschen unter einer nicht sehr hohen Decke – das schien ihm irgendwie zu wenig.

Er wollte etwas schaffen, das den Patienten und Gästen das Gefühl von Offenheit gibt, und er wollte etwas Spektakuläres schaffen, das über die Grenzen von Ilten hinaus beachtet wird. So kam er auf James Turrell. Der Galerist Robert Simon aus Celle stellte den Kontakt zum Künstler her. Und der hat dann die Kuppel mit den unterschiedlichen Lichtstimmungen entworfen. Für Wilkening ist das Kuppelprojekt auch eine Geste der Öffnung: „Es geht darum, Mauern zu schleifen“, sagt er. Die Lichtkuppel soll auch ein Kunstobjekt für die Seele sein.

Die neue Lichtkuppel im Klinikum Wahrendorff. Quelle: Tim Schaarschmidt

In Köthenwald entsteht derzeit auf fast 15.000 Quadratmetern für über 70 Millionen Euro ein Komplex aus fünf Häusern mit 330 Betten, Therapiebereich, Sporthalle sowie einem Speisesaal. Aktuell werden 48 Millionen der Baukosten vom Land übernommen. Der Neubau ist durch die Kuppel teurer geworden – aber nicht für das Land. Die Kunstkuppel von James Turell ist eine Spende von Matthias Wilkening. Über die Höhe schweigt er weitgehend, nur einmal spricht er das Wort „erklecklich“ aus.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Turrell-Kuppel soll auch von Besuchern und Gästen des Klinikums besichtigt werden können – von außen wird das problemlos möglich sein, wer ins Innere der Lichtkuppel blicken möchte, sollte abends kommen. Für das Frühstück und das Mittagessen bleibt der Speisesaal den Patienten vorbehalten, Abends aber soll der Saal als offenes Restaurant genutzt werden – für Patienten, Besucher und auch für Gäste, die sich für Kunst interessieren. Die Übergabe des neuen Klinikums ist für Ende kommenden Jahres geplant.

Von Ronald Meyer-Arlt