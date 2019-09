Das Kunst-Geheimnis: Hannover lässt das Land strahlen

Hannover

Wohin am Wochenende? Diese Frage ist für Kulturinteressierte in Hannover in diesen Tagen kaum ohne Gewissensbisse zu beantworten: Die Angebote machen die Qual der Wahl so groß wie seit Langem nicht mehr. Die Sängermesse Chor.com lädt gleich zu einem Dutzend Konzerte an einem einzigen Abend, um ihr Programm überhaupt in den Kirchen und Konzertsälen der Stadt unterzubringen. Am Staatstheater starten die beiden neuen Intendantinnen Sonja Anders und Laura Berman mit einem eindrucksvollen Premierenreigen. Und als Fan der NDR-Radiophilharmonie könnte man sogar den Weg nach London antreten, wo das Orchester gerade ein prestigeträchtiges Gastspiel in der Proms-Reihe der Royal Albert Hall absolviert.

Das alles und noch viel mehr ist gerade los in der Stadt. Zufall ist das nicht –auch wenn die Chor.com, die hier erstmals zu Gast ist, nur alle zwei Jahre stattfindet und es einen so tiefgreifenden Neustart am Theater noch seltener gibt. Dennoch: Hannovers Kultur strahlt –und mit seiner Hauptstadt das ganze Land Niedersachsen.

Vorbildliche Vernetzung

Wer genau hinsieht, kann in der Fülle ein Prinzip erkennen. Moritz Puschke, der künstlerische Leiter der Chor.com, hat bei der Eröffnung die große Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Hannover gelobt: Nur durch die gute Vernetzung der Sänger und Chorleiter der Stadt sei es möglich gewesen, ein derartiges Mammutprogramm auf die Beine zu stellen. Lob dieser Art hört man immer wieder, und es kommt aus vielen Mündern. Dass man in Hannover gut zusammenarbeitet, hat sich herumgesprochen in alle Bereiche der Kulturszene. Gemeinsam lässt sich mehr bewegen. Und manchmal kommt Großes dabei heraus.

Typisch Hannover ist aber wohl auch, dass man nicht immer darüber redet: So ist es leicht zu übersehen, dass sich Kestnergesellschaft und Kunstverein gerade gleichzeitig unterschiedlichen Aspekten der berühmten Künstlerschule CalArts widmen. Dabei beflügeln sich die beiden Ausstellungen gegenseitig und bieten gerade zusammen einen fantastischen Panoramablick über ein spannendes Kunstgebiet. Das ist klug –aber nicht immer clever verkauft.

Die Konkurrenz staunt: Was ist da los in dieser angeblich langweiligen Stadt?

Da kommt die Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt für 2025 genau richtig. Von Tag zu Tag wird sie (manche sagen: endlich) auffälliger. Mit einer literarischen Erzählung als Bewerbungsschreiben, mit einem Müllberg als Kulturzentrum und weiteren überraschenden und doch hannoverschen Kooperationsprojekten stellt sich die Stadt selbstbewusst vor. Und lässt den Mainstream eines egalitären rot-grünen Kunstverständnisses auch schon mal mutig hinter sich. Die Konkurrenz wird schon hellhörig: Was ist eigentlich los in dieser Stadt, die angeblich so langweilig ist? Dann kommt und seht, könnte man sagen ...

Mehr zum Thema

30 Konzerte an vier Abenden: So war der Auftakt der Chormesse Chor.com in Hannover

So war die Premiere von „Zeit aus den Fugen“ am Schauspiel Hannover

Das plant die Stadt, wenn Hannover 2025 Kulturhauptstadt wird

Kulturhauptstadt: Das sind die provokanten „Wahlplakate“

Kultur im alten Expo-Pavillon auf dem Müllberg: Roßmann unterstützt die Idee

Von Stefan Arndt