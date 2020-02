Hannover

Ob es Absicht ist, dass der Sultan, der sich gern mit leicht bekleideten Haremsdamen umgibt, mit der angeklebten Nase und den buschigen Augenbrauen an den jüngst der Vergewaltigung für schuldig befundenen früheren Hollywoodmogul Harvey Weinstein erinnert? Wohl eher nicht. Denn dieses Ballett ist eine Zeitreise weit zurück in die Vergangenheit. Genauer: In die Zeit der Uraufführung von „Le Corsaire“ an der Pariser Oper. Das war 1856.

Das Gastspiel des Lettischen Nationalballetts, das zurzeit in der hannoverschen Staatsoper zu sehen ist, steht ganz in der Tradition des Balletts, wie es für die Mitte des 19. Jahrhunderts charakteristisch war: Typisch sind die Einbindung von klassischen Soli und Duetten in eine detailreiche Handlung, ein exotisch anmutendes Ambiente (in diesem Fall orientalisch), farbenfrohe Kostüme, opulente Ausstattung, viel gestisches Erzählen – und tradierte Rollenmuster: Wehrlose Frauen werden von starken Männern beschützt oder bedroht. In diesem Fall ist es Médora, die Pflegetochter eines Basarhändlers, die sowohl dem Sultan als auch dem rebellischen Korsaren Konrad gefällt. Médoras Herz schlägt für Konrad, doch bis zum Happy End müssen sich die beiden insgesamt zweieinhalb Stunden lang mit Entführern, Betrügern, feindlichen Piraten und einem Sturm auf hoher See herumschlagen.

Wo Platzpatronen knallen

Auch wenn hier und da Platzpatronen knallen und Säbel geschwungen werden, während Blumenmädchen, angetan mit bonbonfarbenen Chiffonschleiern, grazil auf Spitze über die Bühne trippeln, ist dieser vor allem in Russland und Osteuropa immer noch sehr beliebte Klassiker kein Stück für Kinder. Es sei denn es sind Balletteleven im fortgeschrittenen Stadium, die was über Präzision im akademischen Tanz lernen wollen. Denn die beherrschen die Letten meisterhaft, allen voran Annija Kopstale als Médora und ihr sprunggewaltiger Partner Raimonds Martinovs in der Rolle des Konrad. Die anspruchsvollen Pas de deux meistern sie mit Bravour und Ausdruckskraft.

Es gib aber auch Pannen bei der Premiere. Nicht immer sind Tanz und Musik (das Niedersächsische Staatsorchester spielte unter der Leitung von Mārtiņš Ozoliņš) punktgenau aufeinander abgestimmt. Einmal stürzt Kopstale auf der Bühne. Es ist auch für die Zuschauer eine Schrecksekunde. Doch die Tänzerin lächelt und richtet sich schnell wieder auf, als ob nichts gewesen wäre. Für einen kurzen Moment war die Ballerina nahbar. Dann entschwand sie wieder wie ein ätherisches Wesen aus einer anderen, längst vergessenen Welt.

Weitere Vorstellungen: Freitag, und Sonnabend jeweils von 19.30 Uhr an im Opernhaus.

Von Kerstin Hergt