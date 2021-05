Hannover

Theater sucht sich neue Wege. Weil die Bühnen pandemiebedingt geschlossen sind, haben viele Theater den Spielbetrieb ins Netz verlegt. Die freie hannoversche Gruppe „Quartier-Theater“ (früher „Theater Erlebnis“) nutzt die Konferenzplattform Zoom für das Projekt „#bubble – optimize my life“. Hier geht es nicht um abgefilmtes Bühnengeschehen, sondern um ein Zusammentreffen von Zuschauern und Darstellern im digitalen Raum.

Publikum stimmt über Verlauf der Handlung ab

Spannende Möglichkeiten tun sich dabei auf: Ab und zu wird das Publikum zu Kleingruppen zusammengeschaltet; man wird mit anderen Zuschauern in einen abgeschlossenen Konferenzbereich gesteckt und kann dort über den Verlauf der Handlung abstimmen. Zumindest wird der Eindruck erweckt, als hätte man echte Wahlmöglichkeiten.

Aber schnell schon stellt sich die Frage, wozu man überhaupt über den weiteren Verlauf der Handlung abstimmen soll. Denn es geschieht nur sehr wenig. In der Art einer Nummernrevue geht es um Optimierung. Das Computerprogramm Feliz (dem die Schauspielerin Inka Grund eine kalt-freundliche Persönlichkeit verleiht), verspricht einem jungen Mann (Modou Diedhiou) Erfolg und ein schönes Leben in der digitalen Welt. Der junge Mann freut sich fast hysterisch über all die Möglichkeiten. Die Autorin und Moderatorin Ninia La Grande taucht auch auf und erläutert, wie man bei Instagram erfolgreich wird. Auch das wiederholt sich. Dieses Zukunftstheater wirkt wie gefangen in einer Zeitschleife. Es hakt und strauchelt und kommt einfach nicht voran. Dabei will es doch von morgen erzählen.

Weitere Zoom-Aufführungen am 1.,2.,7.,8. und 9. Mai. Anmeldung unter www.quartier-theater.de

Von Ronald Meyer-Arlt