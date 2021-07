Hannover

Schubidu. So geht’s los. Showtreppe (wenn auch nur aus drei Stufen), Sängerinnen in Glitzerklamotten, zuckerwattige Dur-Melodien, Wohlfühlbeleuchtung. Die Samstagabendfernsehnation lehnt sich zurück und tastet nach der Chipstüte.

Aber so bleibt es nicht, denn dies ist nicht das Kuhlenkampffelstnergottschalkprogramm. Hier steht Luanda Casella an der Rampe. Sie trägt zwar einen weißen Hosenanzug und goldfarbene Schuhe. Aber ihre Zunge ist schärfer geschliffen als eine Rasierklinge, wie das Theaterformen-Publikum am Mittwoch im ausverkauften Ballhof 1 beim „Killjoy Quiz“ erleben durfte.

Erst mal den Spaß verderben

Luanda Casella ist Perfomerin und Autorin, sie stammt aus Brasilien und lebt in Belgien. Ein Killjoy (der Abend läuft in englischer Sprache ab, aber wen das verunsichert, der bekommt am Ausgang ein Textbuch der Aufführung) ist ein Spaßverderber. Genauer: eine Spaßverderberin, die nicht mitlacht, wenn bei der Party sexistische oder rassistische Witze gemacht werden. Mit ihrem Quiz bezieht sich Casella auf das „Killjoy Manifest“ der Feministin Sara Ahmed, die solche Situationen und das Aufbegehren dagegen beschrieben hat. Männer rollen dann mit den Augen und sagen, die Spaßverderberin solle tolerant sein. Aber der Spaß, den sie verdirbt, ist gar keiner. Sich über andere zu erheben ist nicht lustig.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber lustig geht es erst mal los im „Killjoy Quiz“. Luanda Casella ist die Showmasterin, Maïmouna Rachels, Timia van der Linden und Helena Casella machen Musik, Yolanda Mpelé und Lindah Nyirenda geben die Kandidatinnen. Sie agieren in einer sich selbst ironisierenden aufblasbaren Bühnendekoration, der zwischendurch auch mal die Puste ausgeht.

Die Kandidatin hat 100 Punkte: Yolanda Mpelé. Quelle: Michiel Devijver

Fast der ganze Ablauf entspricht dem einer normalen Show: Dauerlächeln, Scheinwerferballett, Tanzeinlagen. Doch die Quiz-Fragen drehen sich dann nicht um seltene Nagetiere oder den Namen des Sturms, der 2005 New Orleans traf. Sondern, beispielsweise: Wer wollte sich 2019 mit Biosprit hervortun? Es war Exxon, aber es handelte sich nur um 0,2 Prozent der Produktion. Von wem stammt der Satz, dass es Redefreiheit gebe, aber nicht unbedingt Freiheit nach der Rede? Idi Amin. Was gehört zu den Attributen des männlichen Genius? Musen, Models und dritte Ehefrauen.

Kurz: Es wird das ganze Spektrum dem Themen aufgeblättert, das den Progressiven, den Emanzipierten, den Ökologen am Herzen liegt. Aber eben nicht bierernst, sondern – sagen wir: rotweinironisch. Immer wieder wird laut losgelacht im Publikum, sogar als Luanda Casella den Song „I Want to Make You Sweat“ von der Band Inner Circle als Vergewaltigungssong outet, denn eine Stimme aus dem Off liest völlig trocken den Text samt all der dümmlich-exhibistionistischen „A-la-la-la-la-long“-Passagen vor.

In der Aktivistenblase

Einmal wird es bitterernst. Das Quiz pausiert kurz, Luanda Casella steht im Spotlicht, aus den Lautsprechern macht sich eine „Phantom“ genannte Stimme über die kleine linke Aktivistenblase lustig, in der sie lebe. Casella stellt trotzig die Hoffnung auf Menschlichkeit und den Glauben an eine Politik der Liebe dagegen. In dem Moment ist es ganz still, aber man kann so etwas wie einen kollektiven Seufzer der Zuversicht im Publikum ahnen. Dann geht es wieder weiter mit Schubidu und Showtreppe.

Doch eben auch mit beißender Ironie. Das hält den Kopf in Bewegung. Auch noch nach dem frenetischen Schlussapplaus.

Am heutigen Donnerstag, 15. Juli, noch einmal um 20 Uhr im Ballhof 1.

Von Bert Strebe