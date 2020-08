Hannover

Als Gestalter von Filmplakaten kommt El Lissitzky in dieser sehenswerten Ausstellung im Untergeschoss des Museums zwar nicht vor. Trotzdem hat er mit ihr zu tun. Denn 1928 in Köln war der Künstler auf der Pressa, der großen internationalen Presseausstellung, Architekt und Kommissar des sowjetischen Pavillons. Und im Zuge dieser Schau sind die spektakulären Filmplakate wahrscheinlich nach Deutschland gekommen – und später mithilfe seiner Frau Sophie Lissitzky-Küppers dann nach Hannover. Erst ins Landesmuseum, von dort ins Sprengel-Museum.

Da blieben sie allerdings lange unbeachtet, bis die Kuratorin Karin Orchard sie entdeckte und ihren künstlerischen Wert erkannte. Und der ist beträchtlich, handelt es sich bei den Druckwerken doch um Plakate der vorstalinistischen Zeit zwischen 1924 und 1928. In jenen Jahren marschierten die Künstler in schöner Freiheit Seite an Seite mit der revolutionären Menge und versuchten, die Gesellschaft zu einer besseren zu machen, als sie es unter dem Zaren gewesen war.

Die wichtigste Kunst

Als Medium von Aufklärung, Bildung und Propaganda bot sich dafür der Film an. Lenin hielt die Filmkunst unter allen Künsten für die wichtigste. Und so war es kein Wunder, dass sich die besten Köpfe nicht nur dem Film zuwandten, sondern auch dem Medium, das für ihn warb: dem Filmplakat. Ein Welterfolg wurde mit seinen legendären Montagen Sergei Eisensteins 1925 in der UdSSR entstandener Film „Panzerkreuzer Potemkin“. Er feiert den Matrosenaufstand in Odessa 1905.

Auch das für den Film werbende Plakat von Anton Lavinskij operiert mit einer sinnträchtigen Montage. Die drohenden Kanonenrohre des Panzerkreuzers nehmen den Matrosen förmlich in die Zange, während er zum Widerstand aufruft. Zusammengefügt werden in dem Plakat auch gezeichnete Partien und Filmaufnahmen. Ein Charakteristikum jener Zeit, da der Offsetdruck noch keine befriedigenden Kontraste lieferte.

Zeichnungen einer Moskauer Berlinerin Ebenfalls im Untergeschoss des Sprengel-Museums sind Zeichnungen von Elena Liessner-Blomberg zu sehen. Auch sie sind eine Entdeckung: Die von Benedikt Fahrnschon klug konzipierte Ausstellung legt den Akzent auf das in den Zwanzigerjahren entstandene Hauptwerk der Künstlerin, die 1887 in Moskau geboren wurde und 1921 nach Berlin übersiedelte. Durch seine Augen öffnende Hängung macht der Kurator deutlich, wie sich der künstlerische Weg von Liessner-Blomberg vollzogen hat. Er reicht vom realistischen, einfühlsam gezeichneten Porträt der lesenden Mutter hin zu gelungenen abstrakten Kompositionen und Collagen aus dem Geist des Kubismus und Konstruktivismus. Wie etwa bei „Weibliche Figurine mit Maske“ (1921) steht dabei der Stil immer im Dienst des Sujets – nie umgekehrt.

Die Kamera selbst wird zum Thema

Ausschließlich gezeichnet ist das Filmplakat von Alexander Rodtschenko für Dziga Vertovs Film „Kino-Auge“. Hier treffen zwei Große der sowjetischen Kunst zusammen. Der Konstruktivist Rodtschenko schenkt dem Regisseur Vertov ein Plakat, das dessen Theorie eines allumfassenden kinematografischen Sehens programmatisch umsetzt. Die Fähigkeiten der Filmkamera werden immer wieder zum Thema der Filmplakate: Sie holt das Ferne nah heran, enteilt in höchste Höhen, stürzt sich in tiefste Tiefen und schaut auf das Bekannte in unbekannter Weise. Die Räder eines Fahrrads auf dem Filmplakat von „Gefährlicher Stoß“ drehen sich wie bei der Aufnahme einer Kamera oder beim Abspielen eines Projektors, und der Körper des Radfahrers wird dabei zur Leinwand. Für den Film „Böser Geist“ präsentiert das Plakat in schöner konstruktiver Wellenbewegung das Zelluloid und darauf die Porträts der Protagonisten.

Bei der Arbeit für ausländische Filme zeigt sich die ganze Kunst der Plakatmacher – mussten sie doch oft, ohne die Filme gesehen zu haben, nur aufgrund kurzer Inhaltsangaben von einem auf den anderen Tag einen Entwurf fertigen.

Der Schatten Stalins

Eine Apotheose der Plakatkunst ist Jakov Ruklevskijs Plakat aus dem Jahr 1928 für Eisensteins Film „Oktober“, gedreht anlässlich des zehnten Jahrestags der Revolution 1917. Doch hinter der pathetischen Monumentalisierung Lenins taucht auch schon der Schatten Stalins auf. Und mit ihm die Drohung, die Revolution ästhetisch in die Reaktion zu führen. Was ja dann auch tatsächlich geschah.

Die Ausstellung „El Lissitzy und eine Rolle Plakate – Filmplakate der russischen Avantgarde “ läuft bis zum 15. November 2020 im Sprengel-Museum.

Von Michael Stoeber