Das Sprengel-Museum wird 40 Jahre alt

Hannover

Dieser Leuchtturm liegt nicht am Meer, sondern an einem See, – und er liegt tatsächlich am Boden. Das Sprengel-Museum, kultureller Leuchtturm der Stadt und eines der wichtigsten Häuser des Landes für die Kunst der Moderne, ragt am Maschsee nicht in die Höhe, sondern geht eher in die Breite. Von weitem scheint es, als wolle sich das Haus klein machen. Von Nahem allerdings ist erhebliche Bewegung auszumachen. Das Gehwegpflaster wölbt sich hoch, als ob es hier eine Welle machen würde. Auch die Luft scheint in Bewegung zu sein, denn vor dem Haus tanzt der „Twister“, ein weißer Wirbelwind aus Stahl, den die Künstlerin Alice Aycock entworfen hat.

Leichter Zugang zur Kunst

Das Gehwegpflaster setzt sich im Foyer und in weiten Teilen des Museums fort. Die Grenze zwischen der Museumswelt und der Wirklichkeit da draußen sollte klein gehalten werden. Peter und Ursula Trint aus Köln und Dieter Quast aus Heidelberg, die Architekten des ersten Bauabschnitts des Sprengel-Museums, wollten keinen Museentempel, sondern eine Fortsetzung des Stadtraums ins Museum. Sie wollten einen leichten, selbstverständlichen Zugang zur Kunst schaffen. Im Sommer 1979 wurde der erste Baubabschnitt des Museums errichtet.

Das war zehn Jahre nachdem der Kunstsammler Bernhard Sprengel verkündet hatte, dass er die Kunstsammlung, die er zusammen mit seiner Ehefrau Margrit aufgebaut hatte, der Stadt Hannover schenken wollte – zusammen mit einem namhaften Geldbetrag, mit dem der Bau eines Museums für die Sammlung in Gang gebracht werden sollte.

Fest am 25. August

Nun wird beides gefeiert: 50 Jahre Schenkung der Sammlung und 40 Jahre Sprengel-Museum. Am Sonntag, 25. August, feiern die Mitarbeiter des Sprengel-Museums das Fest mit einem „ Aktionstag“. Es gibt Führungen durch die Ausstellungen – unter anderem mit Reinhard Spieler, dem Direktor des Museums. Die Schauspielerin Sonja Beißwenger wird Texte von Peggy Guggenheim und Niki de Saint Phalle Lesen, das Orchester im Treppenhaus spielt in verschiedenen Bereichen der Sammlung und Mitarbeiter des Museums zeigen wie es hinter den Kulissen zugeht, etwa in den Werkstätten oder am Arbeitsplatz der Fotorestaurateurin.

Und weil es zum Geburtstag Geschenke geben sollte, beschenkt sich das Museum selbst – mit einem neuen Auftritt. Zum Jubiläum am 25. August will sich das Museum auf einer neuen Homepage präsentieren. Unter www.sprengel-museum.de finden Besucherinnen und Besucher nicht nur Informationen zu Sammlung, Sonderausstellungen und Veranstaltungen des Museums sondern haben auch die Möglichkeit zu einem virtuellen Museumsbesuch. Mehr als 9000 Kunstwerke aus den Beständen im Sprengel-Museum Hannover sollen dann online zugänglich sein.

Von Ronald Meyer-Arlt