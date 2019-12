Herr Krempel, Sie wurden über die unrechtmäßigen Honorarzahlungen im Sprengel-Museum während ihrer Amtszeit bislang nicht informiert, obwohl die Untersuchungen schon länger laufen. Was glauben Sie, woran das liegt?

Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwundert und bestürzt darüber, dass man auf einer Pressekonferenz ohne mein Wissen über Vorgänge informiert, die offensichtlich auch meine Direktion im Sprengel Museum betreffen. Ich habe von der Pressekonferenz durch die Presse erfahren – und zwar, nachdem sie stattgefunden hat. Am Donnerstag habe ich meinen Namen dann bis in die „ Süddeutschen Zeitung“ in diesem sehr unschönen Zusammenhang wiedergefunden. Ich bin ich verantwortlich für das Museum, was die damalige Zeit betrifft. Es ist ein starkes Stück, dass man mich in diesem Zusammenhang weder informiert noch befragt hat.

Hat Sie der Inhalt der Pressekonferenz überrascht, oder ist das ein ganz neues Feld für Sie?

Die Tatsache, dass im Sprengel-Museum zusätzliche Dienste geleistet werden, hat mich nicht überrascht. Es gab grundsätzlich immer zu wenig Mitarbeiter an dem Haus. Zu bestimmten Zeiten – bei großen Ausstellungen und auch in bestimmten Jahreszeiten – wurde die Not noch größer. Und dann werden Mitarbeiter auch mal krank. Dann müssen Sie eben Lücken stopfen oder Abteilungen schließen, Rentner, Studenten oder Urlauber mobilisieren.

Allerdings hätte es wohl Möglichkeiten gegeben, die Verträge mit Lückenstopfern legal zu gestalten.

Ja klar, wenn die rechtlichen Vorgeben dazu kommuniziert worden wären. Natürlich entscheidet die kleine Verwaltung des Sprengel-Museums nicht über die Modalitäten der Vergabe von solchen Aufträgen. Das wird in der Regel mit der Zentralverwaltung im Rathaus abgesprochen. Zudem gab es in meiner Zeit auch immer wieder Vorprüfungen von Verträgen durch die Zentrale. Die Abläufe bei den Honoraren sind sicher nicht einst allein im Sprengel-Museum entstanden und dort insgeheim fortgeführt worden. Sie sind von anderen gekannt und nicht bemängelt worden.

Die Stadt verweist darauf, dass die fraglichen Verträge nicht über die Personalverwaltung des Rathauses gelaufen seien, weil die Honorare aus den Geldern für Sachmittel bezahlt wurden. Deshalb hätte man dort nichts gewusst.

Aha. Da kann ich nur sagen, dass es doch nicht erst heute Rechnungsprüfern auffällt, wenn Gelder sachfremd vergeben oder in einen anderen Bereich verschoben wurden. Insofern bin ich sehr erstaunt, dass hier von unglaublich langen Zeiträumen die Rede ist, in denen angeblich nichts bemerkt wurde. Die Kulturdezernentin hat ja jetzt darauf hingewiesen, dass es eine neue Rechnungsprüferin gegeben habe, die dafür gesorgt habe, dass die Praxis bemängelt wurde, während deren Kollegen davor das nie getan haben. Da liegen die Verantwortlichkeiten für die fehlenden Steuerzahlungen ja vielleicht auch nicht allein beim Sprengel-Museum.

Sie sagen, schon zu Ihrer Zeit am Museum habe es zu wenig Mitarbeiter gegeben. Jetzt ist das Haus durch den Anbau wesentlich größer geworden. Wie hat sich die Situation entwickelt?

Als das Sprengel-Museum erweitert werden sollte, wurde auch durch Gutachter ermittelt, welchen Personalbedarf das Haus dann hätte. Nach meinen Informationen sind die damals veranschlagten zusätzlichen Stellen bislang leider nicht realisiert worden. Das Museum hat jetzt viel mehr Raum, was toll ist, um Dinge präsentieren zu können, aber relativ gesehen auch noch weniger Mitarbeiter als zuvor. Wenn man dann noch versucht, das Museum als Ort für Veranstaltungen attraktiv zu machen, ist man in der Klemme. Denn die Zusammenarbeit mit den Freunden des Museums oder der Musikhochschule ist ja wunderbar – so etwas hilft dem Haus, sein Profil zu schärfen. Wenn das aus Personalmangel nicht funktioniert, verliert es an Attraktivität, und die Besucherzahlen sinken.

Sind Sie in Sorge um die Zukunft des Sprengel Museums?

Nein, aber so, wie es gerade als Ort der Schwerkriminalität vorgeführt wird, könnte man vieles befürchten. Gerade im Zusammenhang mit der Bewerbung zur Kulturhauptstadt und einem ordentlichen Kulturentwicklungsplan, der ja immer noch fehlt, sollte man dieses wichtigste Haus unter den Museen der Region wirklich dringend stabilisieren und weiter fördern. Es bedarf einer grundsätzlichen Entlastung, braucht mehr Mittel und Planungssicherheit. Wenn ich mir zu Weihnachten etwas wünschen dürfte, dann wäre das eine echte Stärkung des Hauses: eine endlich auskömmliche Ausstattung im Personal- und im Mittelbereich.

Zur Person Ulrich Krempelwar Kurator und Ausstellungsmacher in Düsseldorf und Essen, bevor er 1993 die Leitung des Sprengel-Museums übernahm, dessen Direktor er bis 2014 war. Der 71-Jährige, der auch an der Pariser Sorbonne gelehrt hat, ist Professor an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig und lebt in Hannover.

