Hannover

Die Zeiten ändern sich. Das zeigt auch das Stück „Beben“ von Maria Milisavljevic, das das Theater Erlebnis nun auf dem Vimeo-Kanal der Freien Theater Hannover als frei zugängliche filmische Collage inszeniert hat. Es war 2016 das Siegerstück des Heidelberger Stückemarkts, dem renommierten Wettbewerb für junge Dramatik. Menschen rotieren darin in ihren persönlichen eskapistisch-kitschigen Einsamkeiten umher, während draußen, von kleinen und großen Bildschirmen direkt ins Private transportiert, die Welt bebt und sich kaputt reibt. 2016 wurde „Beben“ noch als Dystopie mit einem guten Schuss Social-Media-Empathielosigkeit gelesen. Das Theater Erlebnis versucht, Milisavljevics Text auf die virendurchsetzte Gegenwart zu münzen.

Hoffnung auf ein Lächeln

Dafür sprechen in gut 30 aneinandermontierten Filmchen über 40 Mitwirkende, sowohl Mitglieder des Ensembles als auch deren Stammzuschauer, Textstücke aus „Beben“ in die Kamera – bei sich zu Hause, beim Laufen, in Wohnzimmern, Badezimmern, auf Balkons. Mal stark inszeniert, mal wie nebenbei. Es sind nur Fragmente des Textes, der wiederum auch umarrangiert wurde, aber sie treffen durchaus sehr direkt in die Gegenwart. „Manchmal gehe ich nur deshalb durch die Straßen, weil ich hoffe, dass mich jemand anlächelt“ ist so ein Satz, der verzweifelt nach schmerzlich vermisster zwischenmenschlicher Interaktion schreit. „Es wird schon nichts Schlimmes sein. Man muss ja nicht wegen allem gleich Panik schieben“, sagt Heribert Tennie als leicht versiffter Gamer, Chris Recha monologisiert im Abbruchhaus: „Ich bin so nervös, dass jede Handlung, sei es einkaufen oder Bus fahren, zur Hölle wird“, und, besonders böse: „Dumm sein ist das neue schick.“

Anzeige

Filmisches Mosaik

Zwar variieren die Aufnahmen des Filmes stark in Bild- und Tonqualität. Das filmische Mosaik entpuppt sich dennoch als gutes Format für diesen Reigen des Einsamkeitswahnsinns: Gerade weil die kleinen Filme oft in den privaten Räumen der Darsteller und Darstellerinnen aufgenommen sind, gerade auch weil sie nicht perfekt produziert sind, sondern von Zeit zu Zeit eben auch verpixelte Angelegenheiten in hallenden Badezimmern, wirken sie intim wie ein unreflektiert hochgeladenes Youtube-Filmchen, echt wie ein Stück versehentlich liegengelassener Unterwäsche im Hintergrund eines Videomeetings.

Weitere HAZ+ Artikel

Szene mit Dorit und Antonia David Quelle: Jan Fischer

Szene mit Tim Schaller. Quelle: Jan Fischer

Szene mit Selina Glockner Quelle: Jan Fischer

Darüber bügelt die Sprache von Maria Milisavljevics Textwall durch Stilebenen zwischen Banalität und gruseliger Treffsicherheit. Aus dem allen hat das Theater Erlebnis – formal wie inhaltlich – eine Collage gestrickt, die tatsächlich mehr als schnödes Ersatztheater ist, sondern sich an zeitgemäßen Formen und Inhalten versucht. Übrigens: Das von der Autorin angelegte Happy End mit Bruderkuss und Hippie-Utopie fehlt. Die Zeiten ändern sich.

„Beben“ ist kostenlos unter diesem Link zu sehen: https://vimeo.com/420198305

Lesen Sie auch

Von Jan Fischer