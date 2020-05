Hannover

Dass eine Ankündigung nicht gleich zur Verordnung wird, muss nicht viel heißen in diesen unübersichtlichen Tagen. Anfang des Monats hatte Kulturminister Björn Thümler im Interview gesagt, dass die Theater des Landes ab dieser Woche wieder öffnen können. Im bald darauf verkündeten offiziellen niedersächsischen Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen war davon zwar keine Rede mehr, aber die Macher vom Theater an der Glocksee konnte das nicht mehr stoppen: Gleich am Montag präsentierten sie die wohl erste Premiere in der neuen Realität.

Nach Wochen der Bühnenabstinenz, in denen auch das Glocksee-Theater sein Publikum mit einem Internetprogramm bei Laune zu halten suchte, war der Hunger nach echten Aufführungen erkennbar groß: Die 33 geplanten Aufführungen von „Connection“ waren binnen 24 Stunden ausverkauft. Allerdings gab es auch nicht viele Karten zu vergeben – pro Vorstellung ist nur ein Zuschauer zugelassen, der sich die Bühne mit einer Schauspielerin teilt. Auch dieses Verhältnis ist eine Anregung des Kulturministers, der dazu aufrief, Eins-zu-eins-Formate für die Bühne zu entwickeln, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Das Königreich der Pflanzen

Im Theater an der Glocksee markierte die kleine Form den Beginn eines großen Projektes: „Plantkingdom – Fremde Welten“ heißt die interdisziplinäre Recherche, mit der die Schauspieler gemeinsam mit Musikern, Künstlern, Gärtnern und Wissenschaftlern ein ganzes Jahr lang in verschiedenen Teilprojekten das unbekannte Königreich der Pflanzen erkunden wollen.

Bitte mit Maske: Lena Kußmann in „Connection“ im Theater an der Glocksee. Quelle: Romina Medrano

In ihrem Stück „Connection“ untersucht die Schauspielerin Lena Kußmann nun die titelgebende Verbindung zwischen Mensch und Pflanze. Es ist Biologieunterricht der poetischen Art, wenn sie daran erinnert, dass menschliche Nahrung letztlich immer pflanzlicher Grundlage ist, die Pflanzen selbst aber die Sonne zur Fotosynthese brauchen: So trägt auch der Mensch einen Abglanz von Sternenlicht in sich.

Vom Beet zum Bett

Die mehr oder weniger erstaunlichen Fakten über die Flora unseres Planeten werden aus der Perspektive einer einsamen Astronautin referiert. Die ist gleich doppelt präsent: in Videos von Jonas Vietzke, die zunächst die Aufmerksamkeit anziehen, und als stumme, leibhaftige Figur. Anfangs steht Kußmann im dicken Astronautenanzug (Kostüm: Romina Medrano) requisitengleich in der Ecke. Dann aber löst sie sich aus dem Wurzelwerk ihrer Schuhe und erobert immer leichtfüßiger den Bühnenparcours, der um den einsamen Rollhocker des Zuschauers herum unterschiedliche Bereiche von Beet bis zum Bett andeutet.

Die physische Präsenz der Schauspielerin entfaltet sich auf diesem Weg langsam, aber unaufhaltsam wie eine Blüte. Und das anfangs eher neutrale Pflanzentheater wird nach und nach zu einem Stück über Distanz und Nähe. Es geht um Luft und Atem, um Blickkontakt und schüchternes Beiseitesehen. So schmiegt sich der Inhalt immer präziser einer Form an, die eigentlich nur den hygienischen Anforderungen geschuldet ist.

Am Ende bleibt der Zuschauer für einige lange Minuten allein auf der Bühne zurück: Zum Finale steigert sich das Corona-Theater sogar zum Null-zu-eins-Format. Dann endlich kehrt die Schauspielerin zurück und führt den Besucher aus der Bühnen-Quarantäne ins Freie. Ein kleiner Theatertriumph.

Die nächsten Vorstellungen „Connection“ wird bis zum 27. Mai fast täglich dreimal gespielt. Die Vorstellungen sind ausverkauft, auf der Website des Theaters kann man sich aber auf eine Warteliste eintragen. Eine Extravorstellung vergeben die Theatermacher noch per Verlosung: „Warum fehlt Ihnen das Theater?“ – wer diese Frage per Mail an info@theater-an-der-glocksee.de beantwortet, kommt in den Lostopf.

Von Stefan Arndt