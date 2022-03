Hannover

Kartographie und Weltanschauungen, Gangstarap und andere gesellschaftliche Fragen – der Literarische Salon an der Leibniz-Universität ist wieder da und startet am 28. März in sein neues Programm.

Heimstätte ist nach wie vor das Conti-Foyer am Königsworther Platz. Doch schon für die Auftaktveranstaltung ist der große Lichthof im Uni-Hauptgebäude gebucht. Dort wird die Autorin und Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette über ihr Buch „Und jetzt du. Rassismuskritisch leben“ reden. Im Gespräch mit der hannoverschen Schauspielerin Denise M’Baye geht es um die Frage, wie man umgeht mit dem eigenen anerzogenen Rassismus.

Zu Gast im Welfenschloss

Marginalisierte Gruppen bilden einen Schwerpunkt des Programms, ob es nun (am 4. April) mit der Autorin Susanne Kaiser um „Politische Männlichkeit“ geht oder um Armut in Deutschland: „Klasse & Kampf“ ist der Abend am 16. Mai überschrieben; zu Gast sind die Aktivistin Sarah-Lee Heinrich und der Schriftsteller Christian Baron – dessen autobiografischer Roman „Ein Mann seiner Klasse“ ist derzeit als Bühnenstück im Ballhof sehr erfolgreich.

Um den vielleicht mächtigsten Mann der Welt, den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jingping, geht es am 27. April – abermals im Lichthof des Welfenschlosses – mit den Journalisten und Publizisten Stefan Aust und Adrian Geiges.

Abschluss auf dem Snntg-Festival

Weitere Themen sind unter anderem Landkarten („Kartographie und Weltanschauung) am 11. April), die „Soziologie des Gangstarap“ (30. Mai) und Asteroiden (9. Mai). Der ehemalige Borussia-Dortmund-Fußballprofi und heutige Aktivist Neven Subotić erzählt am 20. Juni, wie er dazu kam, mit seinem Geld eine eigene Stiftung aufzubauen, und stellt sein Buch „Alles geben“ vor.

Ein breites Spektrum also wieder im Salon, der nach der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison wieder neu durchstarten will. Und auch wieder Platz für Literatur bietet, so zum Beispiel in der Unter-Reihe von sogenannten „WG-Lesungen“. Deren letzte von drei beschließt am 31. Juli auch das aktuelle Programm: Sven Pfizenmaier liest aus seinem Roman „Draußen feiern die Leute“ – auf dem Snntg-Festival, das 2022 nach zwei Jahren Pause auch wieder stattfinden kann.

Von Stefan Gohlisch