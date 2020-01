Das plant Anna Mülter, die neue Chefin der Theaterformen

Hannover

Ihre ersten Theaterformen werden Anfang Juli 2021 in Hannover stattfinden. Haben Sie schon Pläne für die erste Festivalausgabe unter ihrer Leitung?

Ich arbeite daran. Man stößt viel an, einiges kommt zustande, anderes nicht. Es gibt auf jeden Fall nichts, das man jetzt schon verkünden könnte.

Wie gehen Sie denn auf die Suche nach interessanten Produktionen?

Wie alle Theaterkuratoren und Kuratorinnen reise ich viel. Meine nächste Reise wird mich Mitte Januar nach Südamerika führen. Dort werde ich zwei Theaterfestivals besuchen. Ich ziehe es vor, ausführlichere Recherchereisen zu machen und nicht nur für ein Stück mal eben nach Australien und zurück zu jetten. Wichtig sind auch Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern. So erfährt man, was die Künstlerinnen und Künstler in verschiedenen Teilen der Welt so umtreibt.

Sie leiten die „Tanztage“ Berlin. Das heißt, Sie haben viele Kontakte zu Tänzerinnen und Tänzern. Werden die Theaterformen unter Ihrer Leitung ein Tanzfestival?

Nein. Ich komme ja vom Schauspiel. In meiner Biografie ist der Tanz eher das Neue. Eigentlich bin ich im Theater zu Hause.

Das Festival, das Sie bald leiten werden, heißt Theaterformen. Das heißt, Ihre Aufgabe besteht darin, neue theatrale Darstellungsformen zu präsentieren. Passiert da eigentlich so viel Neues?

Ich bin immer wieder überrascht, was Künstlern so alles einfällt. Das Dokumentartheater von Rimini Protokoll mit Experten des Alltags, die auf der Bühne ihre Geschichten erzählen, war vor einigen Jahren etwas ganz Neues, das sich zuvor niemand vorstellen konnte. Neuerungen gibt es immer wieder.

Was hat Sie denn in dieser Hinsicht zuletzt besonders überrascht?

Ich habe jüngst eine Produktion des argentinischen Regisseurs Mariano Pensotti gesehen, die mich sehr beeindruckt hat: eine Art Stationentheater, das wie eine Fernsehserie funktionierte. In elf verschiedenen Häusern auf der Bühne konnte man kurze Stücke sehen, die alle etwas miteinander zu tun hatten.

Findet man interessante Produktionen aus den Grenzbereichen des Theaters bei Theaterfestivals? Oder müssen Sie dazu auch Kunstfestivals besuchen?

Ja. Große Ausstellungen sind auch wichtig für mich. In der Bildenden Kunst gibt es gerade ein großes Interesse an Live-Arbeiten. Den Hauptpreis der Biennale von Venedig haben in diesem Jahr drei Künstlerinnen aus Litauen gewonnen, die Musiktheater machen. Die Opern-Performance von Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte und Lina Lapelyte hatte übrigens am Staatstheater Braunschweig Premiere.

Martine Dennewald, Ihre Vorgängerin bei den Theaterformen, hat Themenkomplexe für die einzelnen Festivalausgaben gesetzt. Mal ging es um Theater aus Asien, mal um Arbeiten von Regisseurinnen. Wollen Sie auch so eine thematische Ausrichtung der Ausgaben vornehmen?

Eine rote Linie braucht man für so ein Festival auf jeden Fall. Ich will schon ein Statement setzten mit dem Festival. Aber das heißt nicht, dass ich alle Arbeiten einer Fragestellung unterordnen werde.

Welches Statement wollen Sie denn mit Ihrer ersten Festivalausgabe setzen?

Mich interessieren Bürgerbewegungen. 2021 haben wir es mit zehn Jahren arabischer Frühling zu tun, diese Bewegung will ich unbedingt reflektieren. Aber mich interessieren auch Bewegungen, die es hier in Hannover gibt. Spannend finde ich alles, was mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit zusammenhängt. Klimagerechtigkeit wird sicher ein Thema sein, das bei meiner ersten Festivalausgabe eine Rolle spielen wird.

Das Festival selbst ist allerdings nicht klimagerecht. Für eine Ausgabe der Theaterformen kommen ziemlich viele Flugmeilen zusammen. Warum leistet das Festival keine Kompensationszahlungen für Flüge?

Das Festival wird durch öffentliche Förderung finanziert. Die Förderungsbedingungen lassen es im Moment noch nicht zu, dass solche Kompensationszahlungen geleistet werden. Eine wichtige Regel bei der Förderung ist immer noch, dass die Reisekosten so niedrig wie möglich ausfallen müssen. Das heißt, wenn ein Flug billiger zu bekommen ist als ein Bahnticket, muss das Flugzeug genommen werden.

Was kann man da tun?

Ich will auf jeden Fall den Dialog mit den Förderern und mit anderen Festivalleiterinnen und Leitern suchen. Man könnte gemeinsam an Richtlinien arbeiten. Aber sicher ist auch, dass internationale Festivals nicht komplett auf Flüge verzichten können, wir brauchen auch Kulturaustausch jenseits der Grenzen Europas.

Bevor Sie nach Berlin gingen, haben Sie in Hannover gelebt. Sie kennen die Stadt. Trauen Sie ihr zu Kulturhauptstadt zu werden?

Hannover hat ja einige Erfahrungen mit derartigen Großveranstaltungen. Die Expo habe ich seinerzeit recht kritisch gesehen, aber die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt ist etwas ganz anderes, das unterstütze ich sehr. Was mich an Hannover stets aufs Neue überrascht, ist diese Vielzahl unterschiedlicher Initiativen aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung und Urbanismus. Hier versuchen, viele kluge Leute, Stadt anders zu denken. Es geht ihnen darum, Stadt nicht von oben nach unten zu planen, sondern Stadt als selbstorganisierenden Prozess zu denken. Solch ein Engagement für das Thema Stadt habe ich bisher nirgendwo anders entdeckt. Hier sehe ich eine große Chance für Hannover. Und hier sehe ich auch viele mögliche Kooperationspartner für das Festival.

Falls Hannover 2025 Kulturhauptstadt werden sollte, dürfte es wohl eine Extra-Ausgabe der Theaterformen geben.

Wahrscheinlich. Aber so weit kann ich im Moment nicht planen, denn mein Vertrag läuft vorerst nur bis 2024. Aber meine erste Ausgabe der Theaterformen soll auch eine ganz besondere werden. Ich habe große Pläne.

Zur Person Anna Mülter ist die neue Leiterin des Festivals Theaterformen. Die erste von ihr kuratierte Ausgabe des internationalen Theaterfestivals, das abwechselnd in Hannover und Braunschweig zu sehen ist, findet im Sommer 2021 in Hannover statt. Die aus Hannover stammende Literatur- und Theaterwissenschaftlerin war bis 2012 unter Matthias Lilienthals Intendanz am Berliner „Hebbel am Ufer“ als Produktionsleitung, kuratorische Assistenz und Dramaturgin tätig. Seit 2014 leitet sie die Tanztage Berlin und ist mitverantwortlich für das Tanzprogramm und die Themenfestivals der Sophiensæle. Von 2016 bis 2019 war Anna Mülter zudem Dramaturgin am Tanzhaus NRW.

Von Ronald Meyer-Arlt