Celle

Andreas Döring, Intendant des Schlosstheaters Celle, macht sich Sorgen. „Im Coronajahr haben viele Menschen komplett Abstand vom Theater genommen“, sagt er. Viele der Abonnentinnen und Abonnenten seien abgesprungen. Sie wieder fürs Theater zu begeistern und neue Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Theater zu gewinnen, ist sein großes Ziel. Der neue Spielplan für die Saison 2021/22 soll dabei helfen.

Mit einer Mischung aus Komödien („Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn), Klassikern (Shakespeares „Romeo und Julia“), Wiederentdeckungen („Romulus der Große“ von Friedrich Dürrenmatt), musikalischen Großprojekten („The Black Rider“ von William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson) und politischen Zeitstücken ( „Oslo“ von J. T. Roger) soll das Projekt Rückeroberung des Publikums gelingen.

Andreas Döring, der Intendant des Schlosstheaters Celle Quelle: Benjamin Westhoff

Start mit „Furor“

Die neue Saison beginnt in Celle am 9. September in der Spielstätte „Halle 19“ mit „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Am 10. September geht’s dann im Schlosstheater mit „Der nackte Wahnsinn“ los.

Noch ist im Schlosstheater jede zweite Sitzreihe ausgebaut. Statt Klappsessel stehen dort schmale Tische, das Theater wirkt ein bisschen wie ein Verzehrkino. Als vor dem letzten Lockdown noch gespielt wurde, durften die Zuschauerinnen und Zuschauer Getränke mit in den Saal nehmen. Mancher Theaterbesucher hofft, dass das so bleiben würde. Aber sobald die Coronaverordnung das zulässt, sollen die Sitzreihen wieder eingebaut werden. In Celle fährt man zweigleisig, man kann schnell von einem eingeschränkten auf möglicherweise wieder vollen Spielbetrieb umschalten.

Das Angebot an großen und kleinen Theaterproduktionen ist reichlich – was auch an vielen vorproduzierten Stücken liegt, Produktionen, die bis auf das Regieteam noch kein Zuschauer gesehen hat. Das Stück hatte seine „interne Premiere gehabt“ nennen es die Theaterleute, wenn ein Stück fertig geprobt wurde, aber coronabedingt nicht vor Publikum aufgeführt werden konnte.

Das plant das Theater für Niedersachsen in Hildesheim Mit der Uraufführung von „Unter der Drachenwand“ nach dem Roman von Arno Geiger will das Theater für Niedersachsen in Hildesheim am Sonnabend, 11. September, seine Spielzeit eröffnen. Einen Tag später hat das Musical „Kinky Boots – ziemlich scharfe Stiefel“ Premiere. Regie führt dabei Lilo Wanders. Sechs der geplanten 26 neuen Produktionen standen bereits in der vergangenen Spielzeit auf dem Programm, sie mussten allerdings coronabedingt verschoben werden. Das von Intendant Oliver Graf gern gepflegte Trilogie-Prinzip soll in der Spielzeit 2021/22 fortgesetzt werden. Geplant ist eine dreifache Auseinandersetzung mit dem „Medea“-Stoff. Im Schauspiel wird eine eher unbekannte Fassung von Pierre Corneille präsentiert, in der Oper kommt „Medea“ als Belcanto-Rarität von Giovanni Pacini auf die Bühne und im Tanztheater setzt sich das „Donlon Dance Collective“ mit dem Stoff auseinander. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit beginnt am Montag, 23. August.

Andreas Döring spricht von einem „alten Spielplan, der nie gelebt hat“. Und er spricht von großen Aufgaben. Theater soll „den Blick für die Welt öffnen“. Es soll „Anlässe für Begegnungen schaffen“ und es soll als „Resonanzraum“ dienen. Um Publikum zu gewinnen, will er viele Produktionen auch als Gastspiele anbieten. Um Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen, soll es viele flexible Sonderangebote geben.

Das Spielzeitprogramm – erhältlich im Schlosstheater Celle. Quelle: Schlosstheater

Bei „Theater hoch drei“ können Zuschauer mit Experten diskutieren

Und um die Stadtgesellschaft ans Theater zu binden, hat man sich am Schlosstheater das Projekt „Theater hoch drei“ einfallen lassen. Zu einigen Vorstellungen werden Experten (Wissenschaftler, Künstler, Ärzte) eingeladen, die einen Kurzvortrag zum Thema halten. Nach der Aufführung sollen Zuschauer, Experten und Theaterleute dann über das Gesehene diskutieren. Für die Aufführungen mit Vortrag und Diskussion sollen kein höherer Eintrittspreis verlangt werden als für die normalen Aufführungen.

Von Ronald Meyer-Arlt