Hannover

Susanne Mamzed, Intendantin beim Literaturfest Niedersachsen, wirkt optimistisch, während sie das Programm vorstellt. Und optimistisch ist auch das Programm: Mehr als 30 Veranstaltungen sollen vom 9. bis zum 26. September zwischen Aurich und Uslar live stattfinden. „Wir haben mit Ämtern gesprochen, mit denen wir vom Literaturfest vorher nie zu tun hatten“, sagt Mamzed.

Tickets gibt es ab Donnerstag, 15. Juli, im Internet (www.literaturfest-niedersachsen.de) und unter Telefon (08 00) 4 56 65 40.

Nachdem das von der VGH-Stiftung ausgerichtete Fest 2020 nicht stattfinden konnte, wird es in diesem Jahr mit einem ähnlichen Programm wie dem für 2020 geplanten starten – das Überthema lautet „Rituale.“ „Viele Rituale sind in diesen besonderen Zeiten weggefallen, insbesondere öffentliche“, so Mamzed. „Rituale begleiten uns aber auch in Krisen und Katastrophen.“

Autorin Eva Menasse liest am 20. September in Hannover. Quelle: Jürgen Bauer

Bekannte Namen

So werden die mehr als 80 Künstler und Künstlerinnen sich auf Schießständen und in Sporthallen, im Rittersaal des Celler Stadtschlosses und im Kloster Lüne mit den kleinen und großen Ritualen auseinandersetzen – von der Teezeremonie über das Anfeuern einer Sportmannschaft bis hin zur schwarzen Magie. Mit Autoren und Autorinnen wie Isabel Bodgan, Tilman Rammstedt, Eva Menasse und Clemens Mayer sind einige bekannte Namen dabei, Schauspieler und Schauspielerinnen wie Ulrich Noethen, Fabian Hinrichs und Anna Schudt tragen Texte vor.

Ganz spurlos ist das vergangene Jahr nicht am Programm vorübergegangen: Zwei Online-Formate soll es geben. Zum Einen einen Lesekreis, in dem das Publikum sich – mit Moderation – über Texte austauschen kann. Zudem ist ein Autoren-Speeddating geplant, in dem es bei einer Videokonferenz um Schreibrituale geht. Zum Anderen gibt es die Auftaktveranstaltung, in der der Schauspieler Hans Zischler und Rike Schmidt am 9. September in Hannover gemeinsam mit dem Oboisten Augustin Gorisse in das Thema „Rituale“ einführen – diese kann nicht nur live besucht werden – es gibt auch einen Stream.

Von Jan Fischer