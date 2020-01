Hannover

Die Chopin-Gesellschaft Hannover veranstaltet nicht nur eine sorgfältig kuratierte Konzertreihe, die vielversprechenden Pianisten aus aller Welt ein Podium bietet, sie richtet auch alle zwei Jahre einen eigenen Wettbewerb aus, mit dem junge Musiker zusätzlich gefördert werden. In der nun beginnenden Saison, der 40. des Vereins, steht keine neue Ausgabe des Wettbewerbs auf dem Programm. Dafür präsentieren sich Preisträger der vergangenen Jahre. Die Chopin-Gesellschaft hat sich nämlich nicht nur zur Aufgabe gemacht, Talente zu entdecken, sondern auch, sie zumindest am Anfang ihrer Karriere zu begleiten.

Enge Verbundenheit

So entsteht oft eine Verbundenheit zu den Musikern, die gern nach Hannover zurückkehren, auch wenn sie längst auf den großen Konzertpodien der Welt spielen. Das gilt auch für die US-amerikanische Pianistin Claire Huangci, die in Hannover studiert hat und vor zwei Jahren mit dem Gewinn des renommierten Géza-Anda-Wettbewerbs in Zürich ihren Durchbruch erlebte. Sie ist zur Saisoneröffnung am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr bei einen Duoabend gemeinsam mit dem französischen Cellisten Tristan Cornut bei den HDI Versicherungen (HDI-Platz 1) zu erleben.

Gute Tradition: Das Open-Air-Konzert der Chopin-Gesellschaft vor dem Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten. Quelle: Katrin Kutter

Tschaikowski mit Orchester

Am 23. Februar spielt Emanuel Roch, Chopin-Preisträger von 2019, gemeinsam mit dem Jungen Sinfonieorchester Hannover unter Leitung von Tobias Rokahr das Tschaikowsky-Konzert in der Schillerschule. Dirigent und Orchester sind auch in diesem Jahr tragende Säulen des Open-Air-Konzertes im Georgengarten: Am 30. August sind der Pianist Sung Chang und die Sopranistin Veronika Seghers die Solisten.

Am 20. März spielt Won Kim ein Rezital in der Christuskirche, das Klavierduo Herbert Schuch und Gülru Ensari kommt am 15. Mai in die VHV Versicherungen. Außerdem gibt es Konzerte mit Lukasz Byrdy (27. November) und dem Duo Lea und Esther Birringer (2. Oktober).

Von Stefan Arndt