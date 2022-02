Hannover

Erst mal wurde auf das neue Jahr des Tigers angestoßen mit einem entsprechenden Longdrink (Tonic mit Artischocken-Likör). „Zärtlich“ soll es in der Kestnergesellschaft zugehen, das sei die Grundstimmung für das pralle Ausstellungsprogramm für 2022, so Direktor Adam Budak am Dienstag bei der Präsentation seiner ersten eigenen Pläne in Hannover. Dostojewski liege da nicht weit, der forderte: „Die Welt soll durch Zärtlichkeit gerettet werden.“

Und natürlich durch die Kunst, die in diesem Jahr von der Kestnergesellschaft geradezu in einer Überfülle präsentiert wird – mit jahreszeitlich wechselnden Ausstellungen im ganzen Haus, auch drum herum und auf verschiedenen Ebenen sowie in diversen Formen.

Adam Budak bei der Programmpräsentation in der Kestnergesellschaft Quelle: Rainer Dröse

Corona ist für den Direktor erst mal kein Thema mehr, sein Blick in die Zukunft ist ein optimistischer. Nur zwei Ausstellungsslots habe es im vergangenen Jahr gegeben, so Budak, die Besucherzahl sei unter die magische Grenze von 10.000 gefallen. Das soll nun deutlich besser werden durch eine Intensivierung des Programms.

Neben den Hauptausstellungen sind abgestimmte Performances geplant, die Kestnergesellschaft öffnet obendrauf noch „Projekträume“ für den Nachwuchs, lässt ihn dreimal die Fassade des ehemalige Goseriedebades künstlerisch gestalten – und geht auch nach draußen. Ein Kunstgarten ist für die Ruine der Nikolai-Kapelle ist in Arbeit („A Fragement of Eden“ von Malte Taffner).

„behind the eye is the promise of rain“ von Helen Cammock

Im Zentrum des Ausstellungsbetriebes stehen natürlich die eigenen Räume der Kestnergesellschaft, in denen die drei Hauptausstellungen präsentiert werden sollen. Eine Turner-Preisträgerin macht den Auftakt: Die Engländerin Helen Cammock wird textbasierte Arbeiten, Dialogfilme und großformatige Wortgrafiken zeigen – inspiriert von Geschichten, die entstanden sind an den Schnittstellen zwischen privater Erfahrung und gesellschaftlicher Bewegung. Es geht um erzwungene und freiwillige Migration, um Armut und Überproduktion, um die Dynamik von gesellschaftlicher Macht. Titel der Schau, die vom 26. Februar bis zum 22. Mai geplant ist: „behind the eye is the promise of rain“.

Privater Erfahrung und gesellschaftlicher Bewegung: Szene aus einer Performance von Helen Cammock. Quelle: Helen Cammock/Kestnergesellschaft

Anschließend will der Direktor persönlich seine Zärtlichkeit unter Beweise stellen in einer groß angelegten von ihm kuratierten Gruppenschau mit dem poetischen Titel „that other world, the world of the teapot. tenderness, a model“ (25. Juni bis 25. September).

Im titelgebenden Teekessel versammelt sich eine ziemlich heterogene Kunstschar von ganz jungen bis kunstgeschichtlich legendären Positionen von Valie Export über Maria Lassnig und Joana Escoval bis Francis Picabia. Damit wird das komplette Haus geflutet, unter ihnen werden die „zärtlichen Erzähler“ gesucht, ein Stichwort ist dabei die „kritische Intimität“. Diese Sommerausstellung soll zeigen, so hofft es Adam Budak, „warum Liebe politisch ist“.

Liebling der New Yorker Modeszene: The Black Soft. Quelle: Jen Osborne

Spannend dürfte die Eröffnungsperfomance zur „Teapot“-Ausstellung werden, wenn The Black Soft ihren ersten Europa-Auftritt hat. Die Band von Massimo Giuntoli ist Liebling der New Yorker Modeszene, ist irgendwo zwischen Mode, Musik und Bildender Kunst angesiedelt und liefert einen Mix aus Punk, New Wave und Klassik.

Leihgaben aus London und Lissabon

Die wohl publikumsträchtigste Ausstellung ist dann für den Herbst geplant: eine umfassende Einzelschau der portugiesischen Künstlerin Paula Rego, der Grande Dame der figurativen Malerei – unter dem Obertitel „Teatrum Mundi“ (22. Oktober bis 22. Januar) werden ihr in ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland alle Hallen der Kestnergesellschaft zur Verfügung gestellt. Unter den Leihgebern sind erste Adressen wie die National Gallery in London oder Gulbenkian in Lissabon.

Grande Dame der figurativen Malerei: „La Marafona“ von Paula Rego ist ab Herbst in der Kestnergesellschaft zu sehen. Quelle: Victoria Miro Gallery/Angus Mill

Kunst an Fassade und im Projektraum

Die Kestnergesellschaft wird ihre drei Hauptausstellungen mit drei verschiedenen Kunstwerken an der Außenfassade begleiten. Budak versteht das als als Zeichen in den Stadtraum hinein. Den Auftakt macht die Leipziger Gruppe FAMED mit einer kreisrunden Lichtarbeit, die sich rotierend Gedanken macht über die Verwirklichung von Träumen.

Danach wird Shilpa Gupta Gespräche zwischen zwei Personen in einer Art Abflugtafel darstellen, wie man sie von Flughäfen kennt. Marinella Senatore schließlich arbeitet wieder mit Licht in einer Installation zur Feier von Kunst, Farbe und strahlender Helligkeit.

Für drei Experimente sind wieder die Projekträume des Hauses geöffnet, in diesem Jahr unter anderem für Vittorio Santoro, der frei nach Eugene Ionesco ein „Rhinozeros“ loslässt. Und der Kubaner Diango Hernández wird sich in der Eingangshalle (Café Mural) mit der Geschichte der Kestnergesellschaft als Badeanstalt in einer witzigen Wandarbeit beschäftigen.

Von Henning Queren