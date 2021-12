Das sind die wichtigsten Musikvideos aus Hannover im Jahr 2021

Hannover

Man kann das so sehen: Für Musikfans in Hannover war 2021 im übertragenen ebenso wie im wörtlichen Sinne ein Seuchenjahr. Es begann und es endet für die Clubs und größeren Livebühnen im Lockdown, auch wenn der jetzt unter dem neuen Namen „Weihnachtsruhe“ daherkommt.

Keine Megastars zu Gast, keine Stadion-Open-Airs, keine Massen auf der Messe wie zuvor bei den Shows von Guns ’N Roses und Ed Sheeran. Im Sommer gab es immerhin einige Konzerte auf der Parkbühne, doch alles mit Publikumsbegrenzung und Corona-Teststress. Euphorie kommt da nicht auf, schon zwei Jahre lang.

Aber keine Musik ist ja auch keine Lösung. So bleibt hannoverschen Künstlerinnen, Künstlern und Bands halt einstweilen nur, das noch Machbare zu machen. Sprich: Songs aufnehmen und digital veröffentlichen. Hier finden Sie 15 hörenswerte Songs, bis auf zwei Ausnahmen zudem allen mit sehenswerten Videos, aus Hannover aus dem Jahr 2021. Sie beweisen, wie lebendig und kreativ die Szene allen Widrigkeiten der Pandemie zum Trotz weiterhin ist.

Nehmen Sie sich am besten einen Kopfhörer und ein bisschen Zeit. Wenn Sie alles in Ruhe durchhören wollen, benötigen sie eine gute Stunde.

Wezn: „Mountainside“

Am 15. Januar 2021 erscheint der Song „Mountain Side“ der Elektro-Pop-Duos Wezn. Die ursprüngliche Version ist etwas poppiger und „ballert“ mehr (hier der Spotify-Link), als die jetzt zum Jahresende im Livevideo erschienene Fassung, das den Song in einer zierlichen, zerbrechlichen Version zeigt. Sängerin und Pianistin Maischa Perdelwitz und Schlagzeuger Paul Richter, das eigentliche Duo Wezn, haben sie mit einem Streichquartett im famosen Tonstudio Tessmar in Brink-Hafen aufgenommen, das mit seinem Raumklang und technischer Expertise dem Song bei aller Melancholie auch eine gewisse majestätische Erhabenheit gibt. Ein ausführliches Bandporträt über Wezn lesen Sie hier.

Serpentin: „Kreise“

Johanna Kaiser alias Serpentin ist Berlinerin und zum Studieren an die Musikhochschule Hannover gekommen. Ihr Song Kreise ist schon 2020 erschienen, das Video dazu aber erst im Januar 2021. Beim Soloprojekt Serpentin ist sie Sängerin, Pianistin und Produzentin. Im März zum Weltfrauentag hat sie der HAZ berichtet, warum sie gerade den Produzentenpart für sich so wichtig findet (der ausführliche Bericht hier). Das Jahr über hat Kaiser/Serpentin live gespielt, wo es nur ging: gleich zweimal auf der Fête de la Musique, im Musikzentrum, auf der „Komm raus“-Bühne am Ricklinger Bad und im Béi Chéz Heinz und und und. In einem Jahr mit insgesamt wenig Konzertbetrieb hat sie jede Gelegenheit ergriffen, um die größte ihrer Stärken auszuspielen: die der explosiven Performerin. Das passt zum Sound, der live zuweilen an Heavy Metal, nur ohne Metal denken lässt. Serpentin arbeitet gerade an neuen Songs zusammen mit Produzent Helge Preuß, eine EP gibt es vielleicht bis zum Frühjahr – das wird spannend.

Ottolien: „Weiße Tiger“

In der ersten April-Hälfte kommt das Ottolien-Video zum Song „Weiße Tiger“ heraus. Die beiden Brüder Sänger Leonard und Rapper Jonas Ottolien liefern einen naiv-harmlosen und zugleich enigmatischen Song ab. Kaum jemand sonst in der Stadt schreibt Lieder von so unangestrengter Eleganz und mitsingtauglicher Eingängigkeit ohne jede Stumpfheit. Und dazu gibt es ein Video vom Filmteam „Stabil und grazil“, das nichts weniger als ein Kunstwerk in Konzeption, Ausführung und Ausstattung ist. Ein ausführliches Porträt der Band lesen Sie hier.

The Planetoids: „Monkey Business“

Am 15. April wird es affenstark: Die Indie-Disco-Band The Planetoids veröffentlicht das Video zum Song „Monkey Business“. Aufgenommen im Regenwaldhaus in Herrenhausen, also genau der richtige Ort, wenn sich einer zum Affen machen will. Der retrofuturistische Groove ist tanzpflichtig, der Sound ist wie eine Verneigung vor Abc, Daft Punk, Bootsy Collins, Nile Rodgers und den Pointer Sisters zugleich. Wer bei dem Bananengemantsche nur auf die Bilder, aber nicht auf den Text achtet, verpasst die großartigste Zeile des Jahres in einem Popsong aus Hannover: „Give orange me give eat orange me eat orange give me eat orange give me you.“ Dadaismus? Jein! Das ist der längste Satz, den der legendäre Forschungsaffe „Nim Chimpsky“ je in Gebärdensprache von sich gegeben hat – in einem wissenschaftsethisch aus heutiger Sicht äußerst zweifelhaften Experiment.

Vinter: „In My Head“

Das klassische Album ist tot. „Waterfall“ ist die neue Veröffentlichungsstrategie, die der Taktung der sozialen Medien und Streaming-Dienste gehorcht. Alle paar Wochen ein Song, mal ein Video. Zum Schluss wird digital ein Schleifchen um alles bereits Erschienene gebunden, und dann nennt man es „Album“ oder „EP“. Eine Ausnahme davon ist das Album „Seasons“ von Vinter alias Sängerin Nicola Kilimann, erschienen in den letzten Tagen im April. Darauf sind zwölf Songs, drei für jede Season, also Jahreszeit, jeweils eingeleitet von einem kurzen saisonalen Interludium. Und es ist wirklich ein Album! Ein Geschichte in Song-Kapiteln, alle stehen für sich und fügen sich dennoch im Zusammenhang zu einem größeren Hörgemälde, in behutsam elektrifiziertem Singer-Songwriter-Sound, bei dem nicht nur die Winterlieder leicht skandinavisiert klingen. Das Hannover-Album des Jahres. Vinter im ausführlichen Porträt lesen Sie hier.

Kaak: „Krone“

Es wird lauter Anfang Juni: Die Post-Deutsch-Core-Band Kaak schreit den Song „Krone“ heraus. Quasi als Zugabe zu einem Veröffentlichungs-Marathon mit einem Song samt Video pro Monat im ersten Corona-Jahr 2020. „Krone“ hat eine Menge vollgekritzelter Zettel und mindestens einen kompletten Bleistift gekostet, bis der Text fertig war, wie Sänger Leon Kaack beschreibt. Und am Ende transportiert eine Brüllzeile wie „Ich will nicht mehr wissen, was ihr wollt von mir“ pure Energie, Trotz und Wut. Hätte es in den vergangenen zwei Jahren Rockfestivals gegeben, dann hätte Kaak da hingehört und sich m günstigsten Fall bereits ein größeres genretypisch treues Publikum erspielen können. Wenn die Band im kommenden Jahr weiter so brachiale Auf-die-Zwölf-Songs produzieren kann, ist das immer noch möglich.

Donata Jan Trio: „I Forgot“

Das Donata Jan Trio hat ein erfolgreiches Crowdfunding für ein Jazz-Album auf die Beine gestellt. Im Juni erscheint der Longplayer „Home“, im Juni bereits vorab die großartige Single „I Forgot“. Sängerin und Pianistin Donata Jan wird hier von Kontrabassist Hervé Jeanne und Drummer Matthias Meusel und ganz diskret aus dem Hintergrund von Gastmusiker Lutz Krajenski (Hammond B3 Orgel und Clavinet) begleitet. Das ist der engere Kreis der einstigen Band von Roger Cicero und quasi die deutsche Nationalmannschaft für diese Jazzvariante mit einem geschmackssicheren Anflug von Funk und Soul, die sich nicht schämt, mit einer gewissen Gefälligkeit und weniger akademisch daherzukommen.

Noam Bar: „Pretty Boy“

Den Achtzigerjahren wird ja ein großes Comeback vorhergesagt. Ungefähr seit Ende der Achtzigerjahre. Die Band Noam Bar bringt im Hochsommer mit dem Song „Pretty Boy“ und dem Video dazu eine Momentaufnahme der Dekade detailgetreu zur Wiederaufführung. Schlagzeuger Tobias Reckfort, Bassist Nic Knoll, Saxophonist Laurenz Wenk, Pianist David Gerlach und Sängerin Noam Bar Azulay werfen sich in bunte Fummel aus der Kostümkiste. Die Bandmusiker haben Achtzigerjahre zwar allesamt nicht selbst erlebt, aber offensichtlich akribische Archivstudien betrieben. Auf der ganzen EP „Things You Learn the Hard Way“ spielen sie alles genauso wie damals, nur besser. Hier lesen Sie das Bandporträt von Noam Bar.

Provinz, Majan, Jeremias: „Liebe zu dritt“

Gibt es 2021 überhaupt so einen richtigen bundeseinheitlichen Sommerhit? Nicht wirklich, aber vielleicht wenigstens diese heimliche Hymne mit sattem Hannover-Beitrag für den August: Die Band Jeremias, Hannovers derzeit mit Abstand erfolgreichste Newcomer, hat sich mit Rapper Majan und der Band Provinz zusammengetan. Ihre Koproduktion heißt „Liebe zu dritt“ (gemeint sind „Du und ich und der Sommer“), und sie bedient all die Sehnsüchte auf unbeschwertes Leben wie es angesichts der pandemischen Lage wohl noch einige Zeit verwehrt bleiben wird. Hier lesen Sie die Rezension des Jeremias-Albums „Golden Hour“.

Me & Ms Jacobs: „Friends“

Anfang September erscheint die erste offizielle Single von Me & Ms Jacobs: „Friends“. Die Band hat zuvor bereits knapp ein Jahr vor allem mit Straßenmusik und Pop-up-Konzertchen am Maschsee-Nordufer auf sich aufmerksam gemacht. Dass Sängerin Lina Jacobs bezaubernde Amy-Winehouse-Cover singen kann, hat sie dabei bereits unter Beweis gestellt. Um so spannender: Der erste eigene Song „Friends“ hält all das, was die Cover versprechen: knietief im Retrosound, große Stimme, extrem groovende Band. Gibt es eigentlich noch Plattenfirmen und Verlage, die sich für so etwas interessieren?

Jona Straub: „Das gelbe Kleid“

Jona Straub, aus Stuttgart zum Musikstudium nach Hannover gezogen, hat das Jahr über in lockerer Folge seine glänzenden Popsongs veröffentlicht. „Einfach sein“ und „Alles“ sind modern bis frisch, flott und radiotauglich, besonders „Rotweinblau“ dabei zudem außerordentlich textschlau. Anfang Oktober erscheint dann von der EP „Zart & Bitter“ das Video mit dem Song „Das gelbe Kleid“ - es ist Hannovers Ballade des Jahres. Das sparsame E-Piano scheppert im Grönemeyer-Vibe, dazu singt Straub von einer geliebten Oma, die langsam, aber unaufhaltbar von den Nebeln der Demenz umhüllt wird. Bei Freundeskreis-Benefiz für die HAZ-Weihnachtshilfe im Theater am Küchengarten hat er es kürzlich am Flügel performt. Es gab tränenglänzende Augen.

Amos Fleur: „Lyar“

Ende Oktober erlebt wir das bemerkenswerteste Comeback des Jahres: Carlotta Truman war schon Finalistin bei „The Voice Kids“, hat 2019 Deutschland beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv vertreten, als Teil des Duos S!sters. Song und Performance waren gut, die Platzierung war es nicht. Inzwischen studiert Truman an der Hochschule Popular Music und startet im Oktober mit dem Multiinstrumentalisten Simon Leander Raschen das Projekt Amos Fleur. Kein Casting, keine Sender, kein Millionenpublikum, sondern mit eigenem Kopf auf eigene Rechnung. Amos Fleur nennen sich Truman und Raschen als Duo. Ihr Sound ist explosiver Electro-Pop, das erotisch aufgeladene, aber nicht ordinäre Styling ist Teil des Konzepts. Für den Videodreh zur ersten Single „Lyar“ hat Alexander zu Schaumburg-Lippe das Bückeburger Schloss als Rokoko-Kulisse einer wilden Kostümshow zu Verfügung gestellt. Demnächst kommen weitere Songs – das wird spannend. Hier der ausführliche Bericht zu Amos Fleur.

Joules the Fox: „A Case Of You“

Auch das gibt es noch: das Cover des Jahres aus Hannover. Joules the Fox hat übers Jahr keine eigenen Songs veröffentlicht, wohl aber hier und da Kolleginnen unterstützt. Anfang November bezaubert sie mit einer tiefen Verneigung vor der vielleicht größten Singer-Songwriterin überhaupt, Joni Mitchell, und deren heimlichem Jahrhundertsong „A Case Of You“. Das Lied ist eben 50 Jahre alt, doch das hört man ihm nicht an. Zumal, weil Joules the Fox mit Timbre und Flüsterphrasierung nah bei der einstigen, der jungen Joni Mitchell ist, deren über die Jahre reifende Stimme den Song zu tieferen Tönen und zugleich zu tieferen Gefühlen führte.

Scorpions: „Peacemaker“; Grailknights „Turbo Boost“

Und als Rausschmeißer: zweimal Hardrock/Metal. Eigentlich spielen die Scorpions und die Grailknights in gleichen oder wenigstens benachbarten Genres, sie klingen sogar ein Stück weit ähnlich. Doch könnten ihre jeweils kurz vor Jahresschluss veröffentlichten Songs unterschiedlicher kaum sein. Die Scorpions stellen in „Peacemaker“ typische Kuttenträger-Phrasen zu einem Text zusammen, der, na ja, nicht gerade feuilletonistisch ist: „Peacemaker, peacemaker, bury me, untertaker“ (Friedensstifter, Friedensstifter, beerdige mich, Bestatter). Die Bildsprache des Videos signalisiert: Meine, Schenker, Jabs und Co. nehmen sich aber als Hardrocker immer noch ernst wie eh und je. Das Video stellt sie auf soliden Grund an der Schwelle zwischen Mainstream und Museum.

Ganz anders die Grailknights, die im Song „Turbo Boost“ Gastsänger Feuerschwanz (der nennt sich halt wirklich so) featuren. Ihr Text von qualmenden Reifen und brüllenden Motoren ist zwar auch kein Feuilleton, aber das soll er auch gar nicht sein. Durch die Kontextualisierung wird das alles vielmehr zu großem karnevalistischem Metal-Kino: Die Rockritter mit bunt bemalten Gesichtern und im Wind flatternden Supermann-Umhängen reiten auf der gekidnappten Titelmelodie von David Hasselhoffs „Knight Rider“ durch die Strophen und fahren im Video auf dem Laatzener Messegelände, wo gerade erst das Impfzentrum abgebaut ist, ein Autorennen aus. Gut gegen Böse, K.I.T.T. (Pontiac Firebird Trans Am) gegen eine Corvette. Das ist virtuose, brillante Heavy-Metal-Comedy. Politisch voll unkorrekt, aber ein Heidenspaß.

Von Volker Wiedersheim