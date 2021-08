Hannover

Offenbar ist nicht einmal die „Macht des Schicksals“ ganz ausreichend. Pünktlich zu den ersten Takten der Ouvertüre zu der gleichnamigen Verdi-Oper hört es zwar auf zu nieseln: Die stürmischen Klänge zu Beginn des Hannover Klassik Open Air scheinen die Wolken zu verjagen, die drohend über dem Maschpark lagern. Später aber fallen doch noch immer wieder ein paar Tropfen. Die gute Laune verdirbt das im Publikum aber ohnehin kaum jemandem. In Hannover hält man solches Wetter leicht aus – und die Klänge der italienischen Oper sorgen für jede Menge musikalischen Sonnenschein.

Je weiter der Abend auch in der Musikgeschichte voranschreitet und die bunte Illumination von Rathaus und Park aufleuchtet, wird auch die Stimmung immer besser bei den nicht ganz 2000 Zuhörern im Park. Trotz der großen Nachfrage bei der Ticketausgabe sind nicht alle Plätze besetzt – ein Nachteil von kostenlosen Eintrittskarten. Doch wer gekommen ist, hat allen Grund, dahinzuschmelzen, wenn in der Dämmerung die ersten Puccini-Arien erklingen.

Puccini so gut wie nie

Stephen Costello (links), Ivan Repusic und Nadine Sierra beim Konzert im Maschpark.

Mit der Musik dieses Komponisten hat das Klassik Open Air einst begonnen – und so gut wie hier hat sie lange nicht gelungen. Die NDR Radiophilharmonie spielt fantastisch unter Leitung von Ivan Repusic, dem ehemaligen Generalmusikdirektor der Staatsoper: Die Klänge sind duftig und schwebend, ein idealer Soundtrack für die laue Sommernacht, die man sich zumindest vorstellen kann. So haben die Sängerin und die Sänger es leicht, ihre außergewöhnlichen Qualitäten zu entfalten, trotz der in diesem Jahr noch zusätzlich erschwerten Open-Air-Bedingung mit dem Publikum weit entfernt auf der anderen Seeseite.

Die leuchtenden Sterne, von denen Tenor Stephen Costello in seiner „Tosca“-Arie singt, leuchten aus jedem Takt der Musik, auch wenn der Himmel gerade wieder vollständig bedeckt ist. Costello ist kein vokaler Kraftprotz, sondern ein feinsinniger Gestalter mit wunderbar leuchtender Stimme. Man kann kaum genug davon bekommen.Besonders gut harmoniert der Tenor mit Sopranistin Nadine Sierra, die Wärme und Fülle ebenfalls mit sehr genauer Phrasierung verbindet und gleich zu Beginn des Abends in Belcanto-Stücken von Donizetti ein umwerfendes Legato präsentiert.

Vorfreude auf 2022

Mit solcher Präzision und Brillanz kann Bariton Andrzei Filonczyk nicht ganz mithalten. Seine Auftrittsarie des Titelhelden aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ läuft nicht ganz so feinmechanisch geschmiert, wie man sie sich vorstellen könnte. Trotzdem kommt das effektvolle Stück bestens an beim Publikum – vielleicht auch aus Vorfreude auf das kommende Jahr: Wenn alles gut läuft, soll diese Oper 2022 wieder als vollständiges Werk beim Klassik Open Air zu erleben sein.

Das Publikum im Maschpark.

Seine Qualitäten entfaltet Filonczyk eher in lyrischen Stücken. Gute Gelegenheiten ergeben eine „Traviata“-Arie und später Mozarts zugegebenes Verführungsduett von Don Giovanni und Zerlina.

Davor sorgten weitere Arien für Inspiration für weitere Opernnächte: Bizets „Carmen“ war ja sogar schon einmal geplant, und Jules Massenets leidenschaftliche „Manon“ wäre sicher auch eine gute Wahl für den Park. Nach Mozart und zwei spanischen Kabinettstücken gibt es dann ganz am Ende zum ersten Mal eine deutsche Arie auf der Rathausbühne: „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehárs „Land des Lächelns“. Das liegt in diesem Moment im Maschpark.

Von Stefan Arndt