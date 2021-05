Hannover

Eigentlich ist David Bennent ein angenehmer Gesprächspartner. Er ist freundlich, antwortet nicht zu kurz und nicht zu lang auf ihm gestellte Fragen und versteht es auch, gelegentlich interessant abzuschweifen. Und doch wird man im Verlauf der Unterhaltung in der Orangerie Herrenhausen das Gefühl nicht ganz los, dass der Schauspieler nicht richtig dabei ist. Dass er zu tief in seine Arbeit eingetaucht ist, um mal eben auf ein paar Worte ins normale Leben zurückzukehren.

Es scheint, als lodere das Feuer der Kunst in Bennent manchmal so hell, dass es seine eigene Persönlichkeit überstrahlt. Oder es ist gerade umgekehrt, und er ist ein König Midas des Theaters, der alles, das er berührt, in alltagsenthobene Kunst verwandelt. Eines ist der Schauspieler jedenfalls nicht: Ein Mann, der einfach nur seinen Job macht. Man braucht ihn nicht erst auf der Bühne zu erleben, um zu begreifen, dass sich hier jemand ganz für seine Aufgabe verzehrt. Dass er in glühender Hingabe alles auf eine Karte setzt – der Schauspieler als Hochseilartist.

Ein großer Schauspieler

Damit hat der 55-Jährige mehr als 40 Jahre Erfahrung. Zum ersten Mal stand er mit zwölf Jahren vor der Kamera: 1979 hat er in Volker Schlöndorffs Verfilmung der „Blechtrommel“ von Günter Grass den kleinwüchsigen Helden Oskar Matzerath gespielt. Viel gewachsen ist Bennent seither nicht mehr – doch er ist auch mit 1,55 Metern ein großer Schauspieler geworden. Seit Langem arbeitet er vor allem im Theater mit den wichtigsten Regisseuren. „Ab und zu drehe ich ganz gern mal einen Film“, sagt er, „aber eigentlich muss ich auf die Bühne.“

„Es gibt schlimmere Jugendsünden“: David Bennent 1979 bei den Dreharbeiten zu „Die Blechtrommel“ zwischen Schriftsteller Günter Grass (links) und Regisseur Volker Schlöndorff. Quelle: UnitedArtists/dpa

In dem Bennent von heute ist noch viel vom Oskar von damals zu entdecken. Blickt man in seine Augen, die unverändert groß sind vom Staunen an der Welt und wohl auch vom Leiden daran, dann scheint kaum Zeit vergangenen seit der „Blechtrommel“. Dass er vor allem mit diesem Film in Verbindung gebracht wird, hat den Schauspieler zeitweise gestört. Inzwischen sieht er das gelassen: „Gott sei Dank war es ein schöner Film. Es gibt schlimmere Jugendsünden.“

Ein Komponist als Lebensretter

Gerade arbeitet Bennent mit dem Komponisten und Theatermacher Heiner Goebbels zusammen. Dessen neues Stück „Liberté d’Action“ soll Ende Mai als Uraufführung bei den Kunstfestspielen Herrenhausen über die Bühne gehen. Vier Wochen lang haben die Künstler bereits in Hannover geprobt. Es sei sehr schön und sehr anstrengend gewesen, das Stück „wie einen Diamanten zu schleifen“, sagt Bennent. „Aber jetzt ist die Arbeit getan.“

Uraufführung in Herrenhausen: David Bennent in dem Stück „Liberté d'Action“ von Heiner Goebbels. Quelle: Sóley Sigurjónsdóttir

Nach ursprünglichen Plänen wäre die Premiere nämlich schon in dieser Woche gewesen, doch die Kunstfestspiele haben ihr Programm umgestellt und nach hinten verschoben, um bei den Vorstellungen trotz der Corona-Einschränkungen ein Publikum vor Ort zu haben. Am 27. und 28. Mai ist „Liberté d’Action“ nun als Open-Air-Aufführung im Großen Garten geplant. Voraussetzung dafür ist eine stabile Inzidenz von unter 100 in Hannover. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Für Bennent wären es die ersten richtigen Vorstellungen seit Langem – an kurzfristigen Absagen dagegen hat es zuletzt nicht gemangelt. „Ich fühle mich dann wie ein Rennpferd, das man gerade, wenn das Rennen losgehen soll, wieder zurück in die Box bringt.“ Außenstehende könnten sich nicht vorstellen, was das mit einem Schauspieler mache. „Es ist sehr verwirrend und sehr schmerzhaft.“

Hannoversche Familiengeschichte

Das Projekt bei den Kunstfestspielen ist nun Balsam für seine Künstlerseele. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass es gerade eine Produktion mit Heiner Goebbels ist. Die beiden arbeiten immer wieder miteinander, seit der Dramatiker Heiner Müller sie in den Achtzigerjahren zusammengebracht hat. „Wir haben uns gleich sehr gut verstanden“, erinnert sich Bennent. Zwischen ihm und dem Komponisten gebe es darüber hinaus eine besonders heilsame Verbindung: „Immer, wenn es mir im Leben oder im Beruf nicht so gut ging und ich nicht mehr weiter wusste, klingelte das Telefon, und Heiner war dran und sagte, dass er mich braucht.“

Das Festival Die Kunstfestspiele Herrenhausen haben bereits mit Onlineformaten begonnen. Am Sonntag, 16. Mai, 11 Uhr, dirigiert Intendant Ingo Metzmacher ein Onlinekonzert im Funkhaus. Vom 27. Mai an soll es Vorstellungen mit Publikum vor Ort geben. Zum Auftakt ist „Liberté d’Action“ von Heiner Goebbels mit David Bennent als Open-Air-Theater im Großen Garten geplant (auch am 28. Mai). Ursprünglich waren Aufführungen in der Orangerie vorgesehen, was aber im Mai nicht möglich ist. Außer den Ortswechseln gibt es nur wenige Änderungen im Programm. Weil bei Open-Air-Vorstellungen mehr Zuschauer zugelassen sind, gibt es ab Montag zum Beispiel unter Telefon (05 11) 16 84 99 94 zusätzliche Tickets auch für einige Veranstaltungen, die schon ausverkauft waren.

In diesem Fall führt die neue Aufgabe nebenher sogar in die eigene Familiengeschichte. Bennents Vater, der ebenfalls Schauspieler war, und seine Mutter, eine Tänzerin, haben sich 1956 in der hannoverschen Theaterkantine kennengelernt. „Es ist sonderbar, mit 55 Jahren plötzlich auf den Spuren seiner Eltern zu wandeln“, sagt er. Auch in der Knochenhauerstraße, wo sein Vater damals gewohnt hat, hat sich der kleine Mann mit den staunenden Augen schon umgesehen. Vielleicht ist ja doch die ganze Welt eine Bühne.

Von Stefan Arndt