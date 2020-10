Hannover

Die beiden Künstler kennen einander schon lange, beide haben vor mehr als 40 Jahren an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert, beide arbeiten ungegenständlich, und beide haben ein besonderes Verhältnis zur Farbe. Nun stellen sie ihre Arbeiten zum ersten Mal in einem Ausstellungsdoppel aus. Die Galerie vom Zufall und vom Glück zeigt Bilder von Degenhard Andrulat und Giso Westing. „Farbe – Farbe“ lautet der schlichte, aber treffende Titel der Ausstellung.

Giso Westing vor seinen Arbeiten in der Galerie vom Zufall und vom Glück. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Im Erdgeschoss der Galerie sind die großformatigen Werke von Degenhard Andrulat zu sehen: neue Farbfeldarbeiten, die streng gegliedert sind und als eine Art Kontrapunkt die Spuren des Pinselstrichs zeigen. Das wirkt gleichzeitig filigran und wuchtig.

Im Keller sind die kleinformatigen Werke von Giso Westing zu sehen. Er trägt die Farbe oft so pastös auf, dass sie manchmal skulpturale Wirkung gewinnt. Die Farbwerke beider Künstler wirken rhythmisch strukturiert. Dieser Eindruck hängt auch mit Mustern zusammen, die durch Wiederholung entstehen.

Bis 15. November in der Galerie vom Zufall und vom Glück

Von Ronald Meyer-Arlt