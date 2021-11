Hannover

Erwartet werden am Mittwoch zu der kreativen Protestaktion die Schauspielerin Corinna Harfouch („Der Untergang“) und Kollege Heinrich Schatzmeister („Wilsberg“). Verdis „Gefangenenchor“ wird ebenso intoniert wie die Fußballhymne „You’ll Never Walk Alone“, auch das Ballettensembles der hannoverschen Staatsoper tritt auf. Es gibt eine Wohnwagenbühne mit Würstchen und ein Cafémobil. Der Protest der Beschäftigten der Staatstheater in der City gegen die Finanzpläne des Landes steht unter dem Motto: „#rettedeintheater“.

Beginn ist um 11 Uhr vor dem Opernhaus. Das Ende der Abschlusskundgebung auf dem Platz der Göttinger Sieben in Landtagsnähe ist für 14 Uhr geplant. Auf dem Weg dorthin werden Zwischenstopps vor dem Finanzministerium und dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur eingelegt, die an diesem Tag von den Demonstrierenden zu „Ateliers der sterbenden Künste“ umbenannt werden.

Eine inzwischen bundesweite Resonanz

„Es geht um keine offensichtliche, aber eine de-facto-Kürzung – und damit um eine leise Form des Kultursterbens“, sagt Alrun Hofer, Mitglied des Schauspielensembles und im Vorstand der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger (GDBA), die neben Verdi, Deutscher Orchestervereinigung (DOV) und der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer (VDO) zu den vier Organisatoren der Demo gehört. Der Unmut richtet sich gegen die Haushaltspläne von Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Im Haushaltsentwurf ist vorgesehen, die an den Bühnen anstehenden Tariferhöhungen nicht mitzutragen. Das entspricht einem Posten von jeweils 1,2 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2025, die von den Theatern irgendwo anders aufgebracht werden müssen. Die Protestierenden verweisen darauf, dass Niedersachsen bereits heute im Vergleich der Bundesländer bei den Pro-Kopf-Ausgaben der Kultur auf Platz 14 von 16 steht.

„#rettedeintheater“ wurde Anfang Oktober aktiv. Nach jeder Vorstellung in Schauspiel und Oper werden seitdem Solidaritätsadressen gesammelt. Regelmäßig liefern die Initiatoren entsprechende Postkarten bei der Staatskanzlei ab. Hunderte seien es inzwischen, heißt es – mit dem Pförtner dort sei man schon per du.

Mit 1000 Demonstrierenden rechnen Veranstalter und Polizei. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Niedersachsen, aber auch aus Essen, Frankfurt, Berlin und Hamburg werden erwartet – der Protest hat längst bundesweite Wirkung. Hofert: „Was wir jetzt schon erreicht haben, ist eine große Solidarisierung.“

Polizei rechnet mit kurzen Verkehrssperrungen

„Mit kurzen Verkehrssperrungen ist zu rechnen“, sagt die Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, Janique Bohrmann. Mit größeren Staus rechnet die Polizei allerdings nicht, weil der Demozug noch vor Beginn des Feierabendverkehrs durch sein dürfte.

Von Stefan Gohlisch und Britta Mahrholz